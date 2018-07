Gobierno cede y cambia plazo de pago de facturas tras reunión con pymes y emprendedores

Actualidad

En tanto, la presidenta de la Asech, Alejandra Mustakis, celebró la medida y aseguró que siempre buscaron acotar el período máximo para el desembolso a 30 días.



Celebran las pymes y respira el gobierno. Claro, porque tras las críticas transversales que surgieron desde el mundo emprendedor y desde las propias filas del oficialismo al proyecto conocido como Pago Oportuno, hoy salió "humo blanco" tras la reunión en que participaron diversos representantes del comercio y de los gremios de las pequeñas y medianas empresas.

Fue el propio presidente de la República, Sebastián Piñera, quien comentó con la prensa apostada en La Moneda los nuevos cambios que el Ejecutivo introducirá al proyecto que busca regular el plazo en que las empresas cancelan a los proveedores por sus bienes y servicios.

"En su contenido permanente (el proyecto establece que) el pago a la micro, pequeña y mediana empresa se va tener que realizar en un plazo máximo de 30 días", afirmó el mandatario.

Con ello, el proyecto dejará de llamarse Pago Oportuno y cambiará su nombre a "Proyecto de Ley Pago a 30 Días" o "Proyecto 30 Días".

El jefe de Estado agregó que existirá un plazo de transición en artículos transitorios para moverse de 60, 45 y los 30 días. Periodo que será "lo más breve que las circunstancias lo permitan", indicó el gobernante.

Cabe recordar que la iniciativa ya había sido despachada a Sala y será votada el próximo miércoles por la Cámara de Diputados, tras aprobar las indicaciones que ingresó en mayo el gobierno.

Por su parte, el titular de Economía, afirmó que la intención del gobierno es dignificar el trabajo que hacen las pymes. "Obviamente una pyme que tiene que andar golpeando puertas, que tiene que pegar telefonazos para que le paguen aquello que ya produjo, es una situación que indigna", comentó.

Ministro @joservalente sostiene compromiso por dignificar la labor de las #pymes con la Ley Pago a 30 Días. pic.twitter.com/nSMzDz6v10 — Alejandro Contreras (@DF_AContreras) 27 de julio de 2018

Emprendedores: "estamos muy contentos de que nos hayan escuchado"

Mientras que la presidenta de la ASECH (Asociación de Emprendedores de Chile), Alejandra Mustakis, celebró la dirección que está tomando el proyecto de ley anunciado por el gobierno y que están confiados de lo que pase el miércoles en el Congreso.

"Ya no creemos que vaya a haber resistencias, estamos seguros que mucha gente nos va a acompañar en este proyecto, y todos entienden que es de sentido común que ocupar el capital de quienes no tienen capital no tiene ningún sentido", comentó Mustakis.

A ello agregó que seguirán impulsando otras demandas, como el no uso del IVA Crédito y aseguró que "siempre pedimos que (el pago) fuera en el plazo de 30 días y estamos muy contentos de que nos hayan escuchado".

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Manuel Melero, calificó la reunión de positiva y que ha sido un avance concordar posiciones.

Respecto al uso del IVA Crédito, Melero afirmó que existe interés en colaborar estrechamente con el gobierno, y que han estudiado este tema y saben que es "bastante viable" y que por lo menos de aquí a un año "el tema del IVA pueda estar implementado".