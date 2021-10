Gobierno condena desmanes en segundo aniversario del 18-O que deja más de 60 detenidos y cinco carabineros heridos

Actualidad

Autoridad pidió a candidatos criticar sin ambigüedades la violencia y llamó reconsiderar los indultos destacando que quienes han sido privados de libertad no son presos políticos sino delincuentes.

A dos años del estallido social, numerosas personas empezaron desde temprano a concentrarse en diversos puntos del país. Pasado el mediodía, miles de manifestantes comenzaron a congregarse en las inmediaciones de la estación Baquedano del Metro y la Alameda en la capital.

Hacia el final de la tarde, sin embargo, los eventos, que se habían desarrollado de manera mayoritariamente pacífica, fueron dando paso a hechos cada vez más violentos en varios lugares de la Región Metropolitana y otros puntos del país.

En este contexto, el presidente Sebastián Piñera junto al ministro del Interior Rodrigo Delgado; el titular de la Secretaría General de la Presidencia, Juan Ossa y el ministro Vocero de Gobierno Jaime Bellolio, estuvieron monitoreando la situación desde La Moneda.

Pasadas las 21:00, Delgado realizó un punto de prensa en la sede de gobierno, desde donde criticó los actos delictuales. "Hay que decirlo con todas su letras, estamos en presencia de algunos delincuentes, algunos cientos, algunos miles tal vez en todo Chile que no representan a la inmensa mayoría de los chilenos y chilenas que lo que han buscado desde hace exactamente dos años es el camino institucional, que está en marcha", señaló.

Aunque la autoridad valoró las marchas pacíficas durante la primera parte de la jornada, llamó a todos los candidatos y candidatas "tanto a la presidencia como también por supuesto al parlamento a condenar sin ambigüedades la violencia. Cuando hay algunos que justifican y que dicen que gracias a esta violencia se consiguió lo que se ha conseguido, están inmensamente equivocados".

Delgado apuntó además a quienes piden el indulto para los detenidos del estallido social, señalando que "dentro de los más de 30 detenidos que hay a nivel nacional, alguien después dirá que aquí estamos en presencia de un preso político. Yo les quiero decir, vean bien esas imágenes. Aquí no hay presos políticos, aquí las 30 personas que han sido detenidas hoy y los que queden privados de libertad si tenemos las pruebas suficientes para aquello, por supuesto, van a estar privados de libertad por los delitos que han cometido en el marco de una manifestación, no por pensar distinto, no por llevar una bandera distinta, no por pertenecer a un partido político determinado".

Ministro @RodrigoDelgadoM realiza vocería desde La Moneda.

Balance de incidentes

En un posterior balance, el secretario de Estado precisó que los detenidos ya rondaban los 50 en la región Metropolitana, además de una docena en el resto del país. Junto con ello se registraban cinco carabineros heridos, uno de los cuales recibió el impacto de fuegos artificiales en su cara.

Desde el viernes el Gobierno había desplegado más de 5 mil efectivos en "zonas de riesgo" para evitar los desmanes. El contingente había aumentado en las primeras horas de la noche a cerca de 19 mil carabineros y 3 mil funcionarios de la policía de investigaciones.

Pese a ello, ya se reportan diversos disturbios con barricadas, paraderos quemados y saqueos de locales comerciales.

Según informó Carabineros los paraderos destruidos se ubican en el sector del Cerro Santa Lucía y Santa Rosa.

Antisociales destruyen e incendian paraderos de la locomoción colectiva ubicados en Alameda, en el sector del Cerro Santa Lucía y Santa Rosa.

Más temprano también ocurrieron enfrentamientos en la sede del Congreso en Santiago, donde está funcionando la Convención Constitucional y que celebró hoy lunes la sesión de apertura del debate de contenidos.

Congreso Nacional en Santiago.

Antiguo monumento al general Manuel Baquedano.

Tal como ocurrió al inicio del estallido social, hace dos años, cerca del mediodía un grupo de alumnos secundarios realizaron evasiones en el Metro, como acto de protesta. Frente a ello, la red de transportes informó el cierre diversas estaciones a través de Twitter y cierre de las combinaciones.

Estación Vivaceta #L3 se encuentra cerrada y sin detención de trenes.

21:48 hrs. [AHORA] Estaciones Cerradas (1/2):

- Baquedano #L1 #L5

- La Moneda, Sta. Lucía, U. Católica, Salvador, M. Montt L1

- U. de Chile L1 #L3

- Trinidad, P. de la Infancia, Pte. Alto #L4

- P. de Maipú, B. Artes, P. Bustamante, Sta. Isabel, Laguna Sur, San Pablo L5 — Metro de Santiago - #NuevoViaje (@metrodesantiago) October 19, 2021

Debido a los disturbios en las movilizaciones y las diversas barricadas que dificultan el paso de los autos y del transporte público la Red Metropolitana de Movilidad informó la suspensión de algunos servicios y retrasos en algunas rutas.

⚠ATENTOS⚠



Por movilizaciones, barricadas y dificultades en las vías en varios puntos de Santiago, se registran retrasos y suspensión de frecuencia de algunos servicios.

Siguen operativos buses de ejes principales.#PlanificaTuViaje consultando nuestros canales oficiales. pic.twitter.com/hRvXLTjWFY — Red Metropolitana de Movilidad (@Red_Movilidad) October 19, 2021

Carabineros también informó de intentos de saqueos en varias zonas de la Alameda, por lo que varias empresas anunciaron, incluso con antelación a los hechos, el cierre anticipado de sus establecimientos a través de sus redes oficiales.

Antisociales intentan ingresar a los locales comerciales ubicados en la intersección de Estado con la Alameda.

Por su parte, Mall Plaza informó el cierre de todos los centros comerciales a lo largo del país para las 19:00 horas.

Las tiendas de todos nuestros centros comerciales alrededor del país, HOY cierran a partir de las 19:00 hrs.

En la misma línea, la autopista Ruta 5 Sur también informó de manifestantes en sector Teno e hizo un llamado a tomar vías alternativas.

Desde las 20:30 se vienen registrando saqueos a locales comerciales a lo largo de la Región Metropolitana como Salcobrand en inmediaciones de la avenida Alameda, Doggis, Caja Los Héroes, Doctor Simi, Unimarc, Belsport en Plaza Maipú, Abcdin y el Registro Civil en Puente Alto. También se han registrado daños a numerosos bienes públicos como paraderos, luminaria y semáforos.

Gremios condenan la violencia

Ante los hechos denunciados, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC) lamentó la violencia.

"Condenamos sin matices la violencia que se ha vivido durante esta jornada en nuestro país. Hemos hecho un esfuerzo enorme, sufrimos los embates de la crisis social y hemos sido las principales víctimas de la pandemia, hemos debido cerrar nuestros negocios y ahora que hemos logrado abrir, resurge la violencia que fue el primer elemento que nos dañó" destacó la CNC a través de un comunicado.

En ese contexto, el presidente del gremio, Ricardo Mewes, hizo un llamado a todos los actores políticos a condenar la violencia y destacó lo que significó en su minuto para el comercio y el turismo "una pérdida de más de 600 mil puestos de trabajo y decenas de miles de pequeños empresarios que han quebrado", dijo.

Candidatos presidenciales

A medida que los focos de conflicto se intensificaban durante la jornada, los candidatos presidenciales también sacaron la voz, aunque con distintos énfasis.

Saqueos, destrucción y violencia. Con el silencio cómplice de toda la izquierda, que además pretende indultar a los violentos.



La violencia y destrucción de lo común no es ni será nuestro camino, eso solo le sirve a los que quieren que siga todo igual. Es en unidad y respetándonos que podremos construir un Chile digno y justo para todos y todas. — Gabriel Boric Font

La violencia y destrucción de lo común no es ni será nuestro camino, eso solo le sirve a los que quieren que siga todo igual. Es en unidad y respetándonos que podremos construir un Chile digno y justo para todos y todas. — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) October 19, 2021

Rechazamos todos los actos de delincuencia común y violencia, que se esconden y disfrazan de protesta social. El proceso constituyente es la gran victoria del pueblo de Chile movilizado y quedará escrito en la historia como la construcción en paz de una democracia más plena. — Yasna Provoste Campillay

Panorama en regiones

Diversos puntos de concentración y marchas también se registraron a lo largo del país, que luego se convirtieron en foco de disturbios e incluso en Valparaíso y Concepción se vivieron intentos de saqueos.

En la región de Valdivia sí se registró el saqueo y destrozo de locales comerciales, entre ellos, The North Face para sacar prendas del interior para disponerlas en una barricada. Sumado a ello, en región de Los Lagos, hubo detenidos luego de los desmanes y saqueos.

A las 22:20 horas se registró el incendio de una casona patrimonial en Antofagasta, según informó Carabineros.

A esta hora se registra incendio en casona abandonada ubicada en Maipú con Av. Argentina.

Marcha a dos años del estallido social en San Antonio