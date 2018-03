Gobierno da curso a invitaciones a la oposición para integrar comisiones en busca de acuerdos

Actualidad

También se está conformando la instancia que se abocará a estudiar la reforma tributaria, a la que se invitó a participar al senador Ricardo Lagos Weber.

Justo cuando la oposición está tratando de articularse ante el objetivo planteado por el Ejecutivo de generar acuerdos en cinco materias específicas, el gobierno optó por volver a tomar la iniciativa y ratificar la invitación -uno a uno- a quienes le interesa que integren las instancias que iniciarán su labor en las próximas semanas, como son las de infancia, seguridad ciudadana y la que se abocará a estudiar una reforma tributaria.

Los convidados son mayoritariamente parlamentarios, lo que abrirá un flanco al interior de los partidos de la ex Nueva Mayoría, cuyos timoneles adoptaron el lunes recién pasado la decisión de trabajar en conjunto y de manera “transparente” en el Congreso cualquier acuerdo con el gobierno.

Para integrar la Comisión de Seguridad Ciudadana ya fueron convocados los senadores de oposición Felipe Harboe (PPD) y José Miguel Insulza (PS) y de gobierno Juan Antonio Coloma (UDI) y Andrés Allamand (RN); y para la que tratará el tema tributario el senador Ricardo Lagos Weber (PPD).

Mientras, el exsenador de la Democracia Cristiana, Patricio Walker, fue contactado para incorporarse a la Comisión de Infancia y, aunque no está obligado a ello, en el partido aseguran que los puso al tanto de la citada gestión de parte del Ejecutivo.

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, es quien ha encabezado la tarea de buscar los nombres e invitarlos a participar en esta dinámica de diálogo que busca concretar acuerdos nacionales. Sin embargo, el secretario de Estado deberá sortear la posición concertada por los partidos de la exNM y a la que deberían suscribir los parlamentarios.

Así lo ha planteado el senador Insulza, quien el mismo lunes -tras la reunión de los partidos- dijo respaldar la decisión tomada por sus máximos dirigentes y de la que había sido informado antes del acuerdo al que se llegó en la cita de la oposición.

La estrategia del Ejecutivo de imprimirle algo de velocidad a la conformación de las comisiones es percibida por los más críticos de la oposición como un intento “nada sutil, más bien burdo” de meter una cuña en el sector.

Ello, porque en los distintos partidos ya se abrió el debate acerca de si quienes han sido convocados deben o no participar a título personal, conscientes de la decisión que ya tomaron los dirigentes de las colectividades opositoras.

Algunos, como el senador socialista, ya han expresado públicamente que no concurrirán a ninguna actividad sin el respaldo del partido.

Y lo sucedido el martes con el Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional el artículo 63 de la ley de educación superior, en la oposición reflotó la desconfianza hacia el Ejecutivo, por lo que estiman que hay que tomarse con calma los acercamientos.

Adicionalmente, está el hecho de que en lo que respecta al acuerdo por “la paz en La Araucanía”, la autoridad “no consultó a nadie y ya anunció un proyecto”.

De todas maneras, a los contactados todavía no se les ha entregado ningún detalle acerca de la fecha de inicio ni cómo funcionarán las comsiones, cada cuánto tiempo ni dónde.

Desbordes: "No somos nosotros los del requerimiento ante el TC"

Presidente de RN recordó que fue Pilar Armanet quien llevó el tema al tribunal.

El rechazo del Tribunal Constitucional (TC) del artículo 63 de la ley General de Educación Superior, que establece la prohibición para que las universidades puedan tener controladores cuya finalidad sea el lucro, generó nuevas críticas desde los sectores del gobierno hacia la oposición.

Luego de la tradicional reunión semanal, el vocero de Chile Vamos y presidente del PRI, Eduardo Salas, celebró el hecho de que finalmente haya dado a luz la nueva Ley General de Educación Superior y advirtió que el fallo de un artículo en particular no incide ni en la gratuidad ni menos aún en el tema del lucro real. Recordó que "esta misma ley contempla la penalización del lucro y le da facultades a la superintendencia que incluso son superiores a las que tiene el SII".

Sobre ese punto, el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, advirtió que los cuestionamientos provinieron del "bacheletismo en pleno" en circunstancias "que la persona que presenta el requerimiento ante el TC es la exvocera de la presidenta Bachelet, y eso nadie lo dice. No es el gobierno del presidente Piñera, no son los partidos de Chile Vamos, no somos los dirigentes de centroderecha los que presentamos ese requerimiento al Tribunal Constitucional".

Y ante acusaciones de dirigentes del Frente Amplio que veían en la decisión del TC una materialización de las intenciones de Chile Vamos, sostuvo que dichas declaraciones responden a la "posverdad, eso es mentirle a la gente", debido a que "Pilar Armanet, militante del PPD, exvocera de la presidenta Bachelet, está bien lejos de ser parte de Chile Vamos, y por lo tanto yo les pediría a quienes han dicho eso, que no le mientan a la gente".

No obstante, Desbordes reparó que con la ley "no hemos avanzado una coma en calidad en la educación superior, media, ni básica, y algo se ha avanzado en gratuidad y, por lo tanto, creo que no se ha retrocedido mucho en el día de ayer, pese al escándalo que ha hecho el bacheletismo".

Ante críticas del senador Francisco Huenchumilla (DC) en su cuenta de Twitter a la idea de conformar comisiones para llegar a acuerdos transversales, Desbordes le respondió que si "quiere hacer una propuesta respecto a cómo designar a los integrantes, yo creo que hay que escucharlo".