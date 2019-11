Actualidad

Ministro de Hacienda pidió responsabilidad fiscal para establecer una hoja de ruta para dar ese aumento. Blumel agregó que “es indispensable que esta semana podamos tener un acuerdo en pensiones”.

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se abrió ayer a analizar un aumento de 50% en la pensión básica solidaria, pero pidió responsabilidad fiscal para establecer una hoja de ruta para dar ese aumento.

"Los chilenos han hablado con claridad y nos están pidiendo ser mucho más exigentes en el área social. Creo que el tema de cómo ordenamos el gasto es uno, pero también hay que hacerse cargo de las urgencias que vienen; el tema pensiones es fundamental, pero acá también hay que ser súper claros y no me canso de decir esto: si somos irresponsables fiscalmente, y pretendemos darlo todo de una, lo único que estamos logrando con eso es que no sea sostenible en el tiempo", dijo el secretario de Estado ayer en CHV-CNN Chile.

La autoridad dijo que el alza propuesta de 50% tendría un costo de unos US$ 1.000 millones en un escenario de déficit fiscal, por eso llamó a generar un plan para subir 20% este año y el próximo llegar al 30% o 35%.

"El gobierno ha propuesto un aumento de 20% en la pensión básica solidaria que fue refrendado por un acuerdo en el Congreso. Cierto, uno quisiera ir mucho más allá, y ojalá llevarlo al 50%; yo creo que se puede, pero el punto es generar una hoja de ruta creíble (...). Lo que los chilenos nos exigen es que esto no quede en una promesa más", sostuvo el secretario de Estado.

Briones hizo un paralelo con la economía doméstica de los chilenos. "Es lo mismo que pasa en un hogar: si gasto mucho más de lo que tengo, yo sé que a lo mejor puedo durar un año, dos años; me endeudo por aquí, otro crédito por acá, pero en algún momento sé que me va a pasar la cuenta y que aquello que quise lograr no va a ser sostenible en el tiempo. A mí me pasa lo mismo, hoy no es factible" elevar en 50% la pensión básica solidaria.

"Estamos en una situación muy estrecha fiscalmente, pero quiero decir que lo que tenemos que hacer acá es, primero, hacer un aumento importante", sostuvo.

Esto coincidió con el llamado que hizo el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, en el programa Estado Nacional de TVN, donde pidió al Congreso sentarse desde hoy lunes y no levantarse hasta encontrar un acuerdo como el del viernes.

"Es indispensable que esta semana podamos tener un acuerdo", dijo y agregó que "están las condiciones y las bases para un acuerdo. Estamos cerca...", aunque aclaró que "todos tenemos que ceder un poco".

Agregó que hay tres cosas simultáneas que trabajar. Además de las pensiones, una reforma a la salud -que incluya el acceso y precios a los medicamentos- y los ingresos, que está siendo abordado con el sueldo mínimo garantizado.

El viernes, con un arrollador resultado, la Cámara aprobó aumentar en un 50% la pensión básica solidaria.

La medida es inconstitucional, porque implicaría un gasto fiscal de US$ 1.000 millones, advirtió el Gobierno.

"No creo que se atrevan a llevarlo al Tribunal Constitucional. Chile ya cambió", comentó la diputada Ximena Ossandón (RN).

Clave: la inversión

El ministro Ignacio Briones se refirió ayer al impacto que tendrá para la imagen país el conflicto social. "Esto no fue sin costo ni será sin costo", sostuvo.

Según la autoridad, a la destrucción de infraestructura pública y privada, se debe sumar un tercer factor: "La confianza y la visión sobre el futuro, particularmente lo relacionado con la inversión. Yo creo que la inversión va a tener un efecto, no hay que engañarse, la pregunta es de qué tamaño es este efecto".

Para el secretario de Estado, la inversión "es la clave del crecimiento". Por esto, dijo que "sin inversión no hay crecimiento futuro, entonces acá es muy importante dar las señales para que la inversión se vuelva a apuntalar, las expectativas vuelvan a ser optimistas", explicó Briones.

Pese a esto, la autoridad manifestó que si bien "la imagen país sufre un daño", dijo que es "recuperable".

"El país tiene un piso institucional que es valorado afuera, y que si bien se ve afectado por este hecho nuevo (...) hay una pega en términos de darles señales a los inversionistas, a la comunidad internacional, a los inversionistas locales también, de que este sigue siendo un país muy bueno para invertir", señaló el ministro.