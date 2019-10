Gobierno extiende Estado de Emergencia a toda la Región Metropolitana

Actualidad

También informó que algunas en algunas comunas se suspenderán las clases.

La intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar, indicó que el Estado de Emergencia se extendió a todo la RM y que mañana no será un día normal. Dijo que la tarea de reconstruir la ciudad es de todos y que no corresponde "personas dañando a personas", enfatizó, llamando a terminar con la violencia.

De esta forma, comunas como Talagante o Melipilla también sumarán al Estado de Emergencia.

Por su parte, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, informó que las comunas que tengan mayores problemas de transporte público no tendrán clases la jornada del lunes, lo que se detallará en las próximas horas. La idea es evitar problemas en el traslado de los alumnos y los docentes a los establecimientos escolares.

Cubillos dijo que no se puede tener clases con normalidad en algunas comunas y eso lo están analizando. Indicó que en aquellos lugares donde se suspendan las clases, el servicio de Junaeb funcionará con normalidad. Además, la secretaria de Estado anunció la suspención de las pruebas Simce para segundos medios, programadas para esta semana, y precisó que se recalendarizará a nivel nacional.

En tanto la Ministra de Transportes, Gloria Hutt, dijo que tardará en operar con normalidad el sistema de buses en el país y es difícil que logre absorber la capacidad que utiliza el Metro. El plan de contingencia implica buses rurales que puedan acceder al centro de la ciudad, agregar servicios de taxis desde comunas en donde se afectó estaciones de Metro, en la tarde se informa medidas y cómo programar los viajes para mañana.

Consultada si se pudo haber congelado la tarifa con anterioridad indicó que "esto depende de la decisión que el parlamento adopte, tengo el deber de cumplir la ley que me determina el marco, para cambiar la ley se necesita la decisión del parlamento", indicó.

Por otro lado, el Ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, reiteró llamado a los empleadores a dar facilidades para llegar a sus lugares de trabajo y afirmó que no puede atribuirse despidos a la no concurrencia al trabajo, debido a que los problemas para desplazarse no aseguran llegar a tiempo a los empleos.