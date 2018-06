Gobierno informa que Pymes podrán acceder a capacitaciones Sence y llama a aprobar ley de pago oportuno

Actualidad

Autoridades del Trabajo y de Economía se desplegaron en terreno en el marco del día mundial de la Pyme.

"Vamos abrir todos los programas de Sence a las pequeñas y medianas empresas precisamente para que puedan desarrollarse", dijo el ministro del Trabajo, Nicolas Monckeberg, al momento de anunciar uno de los primeros cambios al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).

"El año pasado menos del 1% de los recursos de capacitación que provienen de la franquicia tributaria pudieron llegar a trabajadores que trabajan en pequeñas y medianas empresas. Eso queremos cambiarlo", añadió en medio de la celebración del día internacional de la Pyme.

En la oportunidad, Monckeberg precisó que la idea de la iniciativa es que las pequeñas y medianas empresas "no tengan miedo a crecer, el gobierno los va acompañar, queremos multiplicar las pymes, hacer crecer a las pymes (...) para eso no están solas, sabemos que el gobierno en esto tiene un rol fundamental, y queremos decirle que en esta cruzada el gobierno las va a acompañar y no las va a dejar solas".

La ampliación de los cursos de capacitación a las Pymes no fue el único anuncio del secretario de Estado, en la cita Monckeberg agregó que también se retomará un plan de fiscalización que se implementó en el anterior gobierno de Sebastián Piñera.

"Vamos a volver a implementar un programa exitoso de fiscalización que hicimos en el gobierno anterior, la Dirección del Trabajo va a desarrollar un programa de fiscalización colaborativa que en determinadas infracciones antes determinados errores, la Inspección del Trabajo va a contribuir y a enseñar al pequeño emprendedor para corregir esas falencias antes de cursarle la multa", explicó el ministro.

Agregó que "estamos seguros que muchas pequeñas y medianas empresas lo que quieren es cumplir todas las leyes, y a veces lo que necesitan es un apoyo inicial más que un garrote inicial. Esto no significa impunidad, pero queremos ser parte del riesgo del emprendimiento".

Pago oportuno

En el día de la Pyme, el ministro de Economía, José Ramón Valente, llamó a los parlamentarios a aprobar la ley del pago oportuno que envió el gobierno.

"Pedimos a los parlamentarios que se pongan la mano en el corazón, que tramiten rápido esa ley porque estamos comprometidos en dar una solución a algo que lleva esperando más de 15 años, que es que a las Pymes se les pague oportunamente por las ventas que realizan", sostuvo el secretario de Estado en medio de una visita a una panaderia para conmemorar este día.

En esa línea, Valente dijo que como Ministerio están dispuestos a "tramitarlo todos los días si es necesario, le hemos planteado al parlamento que sesionemos extraordinariamente para tramitar rápido este proyecto, así que ojalá lo tengamos disponible lo antes posible", ya que según la autoridad beneficia a más de cuatro millones de chilenos y chilenas.

"No hay ninguna razón por la cual un proyecto como este que es transversal, que ayuda a tanta gente en Chile no logre ser tramitado rápido. Así que esperamos que no pasen más de tres meses para tengamos la ley", sostuvo.

Las declaraciones del titular de Economía se alinean con el pedido que hoy realizó el presidente de la Conapyme a avanzar en el pago oportuno.

"Lo más importante es que la propia autoridad y los empresarios grandes han comprendido, al menos a nivel general, que se debe actuar con responsabilidad social frente a quienes movemos el país", afirmó Juan Araya.