Gobierno mantiene a general Bruno Villalobos al mando de Carabineros

Actualidad

Mientras el general sostuvo que tras “la verdad judicial” se tomarán las medidas que correspondan, el titular de Interior descartó que se la haya pedido la renuncia.

En medio de los rumores que ponían en duda su continuidad en el cargo, el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, llegó ayer al país luego que el mismo gobierno le pidiera suspender sus vacaciones y retomara sus funciones en medio de la crisis que enfrenta la institución. Así arribó a La Moneda, la que resolvió mantenerlo en su funciones y pedirle celeridad en la investigación para aclarar las acusaciones del Ministerio Público que apuntan a la unidad de inteligencia en la manipulación de pruebas en el marco de la operación Huracán.

Así lo explicó el ministro del Interior, Mario Fernández, horas después de reunirse con el uniformado, quien llegó a Chile proveniente de Miami, hasta donde había viajado el sábado por la noche para iniciar sus vacaciones, las que se vieron interrumpidas tras el llamado del Ejecutivo.

Sobre su encuentro con Villalobos el ministro del Interior relató que “examinamos el estado de la situación respecto al asunto de la denominada Operación Huracán. Como resultado de ella, yo le instruí para que acelerara la investigación interna de Carabineros”.

Fernández también planteó que será el Poder Judicial el que establecerá la existencia de delito y eventuales responsables, a raíz de la denuncia del Ministerio Público

No obstante, sostuvo que “hay una acusación muy grave respecto a la manipulación de pruebas, como el gobierno lo dijo desde el primer minuto, la gravedad de la acusación importaba una diligencia extrema para ver si hay hechos punibles y llegar a las responsabilidades (...) El gobierno no puede abocarse causas pendientes, no puede inmiscuirse en asuntos judiciales, aquí hay una situación que es prejudicial, son diligencias de la fase investigativa no formalizada, por lo tanto hay una situación prejudicial”.

En esa línea, el jefe de gabinete además descartó que se le haya solicitado la renuncia de Villalobos.

“Respecto de renuncias o petición de renuncias, yo tengo que descartarlas todas, porque nunca se habló de eso, nunca el gobierno ha hablado de eso, por lo tanto, mal puedo hacerme cargo positiva o negativamente de algo que el gobierno nunca ha dicho”, sentenció el ministro Fernández, quien además aclaró que no había ninguna “ilicitud” en las frustradas vacaciones que se había tomado el mandamás de Carabineros.

Verdad Judicial

Con todo, la confirmación de parte del ministro del Interior de que no se le pidió la renuncia a Villalobos, no hacía más que ratificar lo que en alguna medida había deslizado el mismo general tras retirarse de La Moneda, donde llegó cerca del medio día y un par de horas después de arribar al país.

Así tras reunirse primero con el subsecretario Mahmud Aleuy y luego con el ministro Fernández, la máxima autoridad de la polícía uniformada reconoció que el jefe de gabinete “me impartió instrucciones sobre la celeridad y la rapidez en las investigaciones que se están llevando a cabo” y que la institución va a “esperar la verdad judicial que tiene que llegar una vez que terminemos todo este proceso”.

“Con esa verdad judicial, tomaremos las medidas que sean del caso”, sentenció el general, que según trascendió este jueves podría declarar como testigo en la investigación sobre las supuestas filtraciones desde la fiscalía de Temuco a la Coordinadora Arauco Malleco.

Dando pasos

Ahora bien, en su extenso punto de prensa, el ministro Fernández también abordó el cómo a su juicio el Ministerio Público y Carabineros deben resolver la tensión que mantienen, subrayando que ambas instituciones debian “dar pasos”.

“Hay que pensar que ambos jefes institucionales creen estar haciendo bien su tarea (...), hay valoraciones distintas de cómo se está haciendo la tarea, me atrevo a decir que también ambas instituciones deberían dar los pasos para ir acercándose y resolver este asunto más allá de las investigaciones prejudiciales, como judiciales que tienen que ir más allá. Esto no es lo único que está haciendo la Fiscalía y Carabineros en Chile. Hay que pensar en eso también”, dijo el ministro del Interior.

El análisis del jefe de gabinete, coincide con quienes ven al interior de La Moneda como clave la audiencia del próximo 9 de febrero -citada para analizar el cierre de la llamada Operación Huracán a lo que se opone el Ministerio del Interior-, pues solo después de aquello se debería observar y buscar la fórmula que permita avanzar en un nuevo equilibrio entre el Ministerio Público y Carabineros.

Todo además a la espera de los resultados del “peritaje independiente” encargados por el gobierno.