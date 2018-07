Gobierno opta por el Servicio Civil para validar la contrataciónde parientes en puestos del Estado

Actualidad

Otra de las definiciones es subir a un año el plazo de inhabilidad para asumir cargos en áreas de relación directa durante el ejercicio de un cargo.

El gobierno optó en definitiva que será el Servicio Civil del Sistema de Alta Dirección Pública el encargado de validar las incorporaciones de familiares y parientes al Estado para regular el nepotismo y evitar situaciones como las vividas al comienzo de la actual administración cuando se objetó y se dejó sin efecto la designación del hermano del Presidente Sebastián Piñera, Pablo Piñera, para que fuera embajador en Argentina.

De esta forma, el Ejecutivo a través de un proyecto de ley que se llamara de Integridad de la Función Pública -y que será presentado en los próximos días- establecerá cambios para el ingreso, permanencia y salida de la administración del Estado en altos cargos hacia el sector privado.

La participación del Servicio Civil, será de validador de las competencias de la persona que ingresa al sector público que evalúe los méritos y competencias profesionales para cada cargo, la trayectoria, y la idoneidad para asumir determinada función. Pero si bien no se fijará que su pronunciamiento sea vinculante, se estima que de no ser bien evaluado no podrá integrarse al Estado como embajador, jefe de servicio y en otros altos cargos.

El ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, sin entrar en detalles ha manifestado que el objetivo de la norma es que “ser familiar no tiene que ser nunca una ventaja, pero tampoco ser a priori una desventaja”.

También se regulará la llamada puerta giratoria que hoy tiene un plazo de seis meses. La idea es poder ampliar hasta un año en determinados casos la inhabilidad para no asumir cargos en áreas de relación directa cuando se ejerció un cargo público. Se ampliará esta norma a áreas estratégicas como medioambiente y energía. También se estudia incorporar a las normas de inhabilidades a los convivientes civiles de las autoridades.

Otra área del proyecto de integridad establece multas a quienes incumplan con el deber de informar sobre familiares y parientes con labores en el sector público.

Para algunos parlamentarios los montos actuales son considerados bajos (de cinco a 50 UTM), por lo que han pedido al Ejecutivo subirla de 50 a 100 UTM, lo que incluiría hacer distinciones en casos especiales en que la información no se facilite deliberadamente o por problemas técnicos.

El texto de la propuesta legal también considera un capítulo especial para los parlamentarios, donde se fortalecerá las inhabilidades para que tengan deber de abstenerse de votar cuando haya conflictos de interés en la discusión y trámite de proyectos.

La regulación del nepotismo ha generado divisiones en Chile Vamos. Es así como la arremetida de Evópoli para abordar el tema fue vista como un oportunismo por sus aliados de RN y la UDI y en un principio se resistieron a legislar, pero luego de diversas conversaciones encabezadas por Blumel, acordaron respaldar la propuesta que redacta el Ejecutivo. Habrá que esperar si la redacción final satisface las distintas miradas al interior del oficialismo.

La propuesta de Espacio Público

El centro de estudios Espacio Público publicó en mayo una minuta con una serie de propuestas para regular el "nepotismo", partiendo de la base que hay dos modos de enfrentarlo: "Estableciendo reglas claras que lo prohíban; o a través de sistemas de selección y promoción basados en el mérito y con total divulgación de las relaciones entre postulantes y funcionarios/autoridades".

Para el Servicio Civil plantea concursos públicos y transparentes para la gran parte de funcionarios del Estado; y delimitar y definir qué cargos pueden ser de exclusiva confianza del Presidente o autoridades. En la actualidad hay muchos que no necesariamente deberían serlo, como es el caso del jefe de programación o producción de presidencia.

También sugirieron prohibir la contratación de parientes cercanos para cargos de exclusiva confianza (hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad: padres, hijos, abuelos, hermanos, nietos, cónyuge/conviviente civil, suegros, yerno/nuera). Un Presidente o Ministro no debiese contratar a su esposa/o o hijo/a como jefe de gabinete o secretaria/o.

Iniciativas con aplicación también al Congreso y al Poder Judicial.

Otro foco apunta a modificar declaraciones de intereses y que se incluya el listado de parientes cercanos (hoy solo algunos parientes y solo para algunos cargos).

En materia de fiscalización y sanción, que Contraloría tome razón y en el Congreso se tiene que avanzar en crear la Dirección de Ética (mientras, las comisiones de ética).