Gobierno y eventual rescate a Latam: “Cualquier apoyo no será un regalo”

Actualidad

Ministro de Hacienda expuso ante comisión del Senado sin entregar una fórmula y precisó que "esta debe ser una decisión de Estado y nosotros como gobierno, en ningún caso, la vamos a tomar solos".

"Cualquier apoyo no será un regalo, es una toma de riesgo que hace el Estado y debe ser remunerado de acuerdo al riesgo y ser visto caso a caso". Esa fue la definición del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, ante los senadores de la comisión de Hacienda respecto al eventual rescata del Estado a empresas estratégicas, ya sea Latam o cualquier otra.

El ministro expuso ante los parlamentarios y señaló que no hay, por ahora, una fórmula que presente el Ejecutivo y planteó que "no vamos a hacer nada que no cuente con un amplio consenso en la materia. Sería imposible referirme al mecanismo específico si no tenemos como Gobierno una respuesta de si hay voluntad de apoyar a una empresa como esta y otra".

Luego de explicar lo que han hecho países como Italia y Alemania indicó que "sin cerrarse a ninguna alternativa, somos más propensos a una garantía, porque hoy tenemos una limitación de caja" y agregó que "la más riesgosa y con más retorno es ser accionista".

El ministro insistió en que "esta debe ser una decisión de Estado y nosotros como Gobierno, en ningún caso, la vamos a tomar solos". Briones anticipó que, de acordar un procedimiento "el guarismo específico hay que conversarlo, contratar a un banco" y otros temas.

Los parlamentarios seguirán analizando un eventual rescate a empresas estratégicas durante la próxima semana.