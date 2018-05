Gonzalo Cordero: “Ha habido errores que han abierto el espacio a la crítica”

Actualidad

El también candidato al directorio de TVN cree que la fallida designación de Pablo Piñera “abrió un tema incómodo” para el Ejecutivo.

Animado y optimista, el analista Gonzalo Cordero repasa la actualidad política, incluyendo el frustrado nombramiento del hermano del presidente Sebastián Piñera, Pablo, como embajador en Argentina. Desde su oficina en un piso 23 acusa al gobierno de la ex Nueva Mayoría de haber fomentado una “lucha de clases soft”, adelanta que los candidatos presidenciales competitivos de la oposición saldrán del Frente Amplio y destaca las cualidades que han hecho resurgir a Joaquín Lavín como carta a La Moneda.

Tiene la convicción de que “lo sustantivo de la instalación del gobierno ha sido muy bueno. Porque lo que importa en este proceso son las señales acerca del rumbo que le da al país”. Esto, en contraste con “el gobierno anterior que puso el acento, desde sus inicios, en aspectos que dividen”.

- ¿Cómo cuáles?

- El tema de la desigualdad, reformas estructurales que apuntaban a corregir supuestas injusticias de la sociedad. Había un discurso que era políticamente odioso y hoy es todo lo contrario, volvimos a un discurso que apela a la unidad en temas fundamentales.

- ¿No es un contrasentido que Piñera adoptara algunos de esos temas?

- No es el hacerse cargo de que en la sociedad hay condiciones de desigualdad lo que es odioso. Las sociedades deben tener un rango, en el espectro socioeconómico, que no supere ciertos límites. El punto es que el gobierno anterior enfrentó la desigualdad bajo la lógica de que era causada por una cierta estructura de abusos en la sociedad.

- ¿Promovió una lucha de clases?

- Una lucha de clases soft, con menos discurso ideológico, pero al final una forma de lucha de clases.

- En el contexto de las señales, ¿preocupa que se produjeran algunos ruidos en la instalación?

- Dentro de la gestión administrativa del gobierno, evidentemente se han cometido errores. Ha habido errores de vocerías, de decisiones que han abierto innecesariamente espacio a la crítica.

- ¿Cómo el fallido nombramiento de Pablo Piñera?

- Me imagino que el Presidente pudo haber pensado que su hermano tenía las capacidades que lo habilitan sobradamente para ejercer ese cargo y muy bien, por lo demás.

- ¿Al revertir la medida se solucionó el problema?

- Me parece una decisión acertada, pero el episodio abrió un tema incómodo para el gobierno, que va a permanecer abierto, no cabe duda.

- Se dice que Piñera cambió respecto de su primer mandato…

- El Presidente está teniendo una gestión de su rol público mucho mejor que en su primer gobierno y lo evalúo muy positivamente. En el mes y medio que llevamos, se ha mostrado como un excelente gobierno, se han cometido errores en cuestiones accesorias.

- ¿Los temas valóricos pueden ser un problema? Ya ha habido diferencias con Evópoli.

- Tengo una alta consideración y valoración por lo que ha hecho Evópoli. Porque ha traído gente nueva a la política y no sólo ha rebarajado la misma baraja. También tengo diferencias, pero eso es otra cosa. Lo que tenemos que entender es que la sociedad chilena es muchísimo más diversa que hace20 años.

- ¿Cuál es el desafío de su sector ?

- La centroderecha debe ser capaz de mantener y proyectar -en esto el liderazgo del presidente Piñera ha sido y es fundamental- una coalición en la que convivan desde las posiciones más conservadoras, en parte de la UDI, hasta las más liberales en Evópoli. Eso pasa por tener un mínimo común denominador de proyecto, que es el modelo de desarrollo, y la capacidad de ordenarse tras un nuevo liderazgo .

- ¿Qué rol juega en esto el movimiento de José Antonio Kast?

- En la elección presidencial, Kast tuvo una actitud responsable y apoyó sin vacilación al presidente Piñera. Pero está por verse alrededor de qué valores se estructura ese movimiento, qué disposición tiene a entenderse con la centroderecha.

- ¿Comparte que la oposición no es un peligro?

- La oposición está viviendo un proceso que la debilita mucho: la disputa por el liderazgo de la izquierda. Y hay un grupo emergente, que se llama Frente Amplio, que viene con algunas posiciones más extremas; pero también con líderes renovados, más atractivos para la opinión pública; con un discurso más fresco, más ciudadano, que sintoniza mejor que la izquierda tradicional con la sociedad y, especialmente, con una parte de la juventud.

- ¿Cómo ve la carrera presidencial en el oficialismo?

- Lo más importante en esto es el factor ordenador del liderazgo del Presidente, que es muy fuerte. Hoy no hay ni por asomo un liderazgo alternativo al presidente Piñera en Chile Vamos ni en la oposición. Y el que haya varias figuras que se están proyectando es muy positivo. Hasta ahora, no he visto que estén tratando de perfilarse a costa del gobierno, sino con el gobierno.

- ¿Ve rostros en la ex NM?

- El principal problema que tiene la oposición es que los candidatos más competitivos están en el Frente Amplio, no veo ninguno en la exNM.

- ¿Y a quiénes ve en el FA?

- Veo a tres: Beatriz Sánchez, Gabriel Boric y Carlos Gajardo.

- Y en el oficialismo está posicionándose otra vez Joaquín Lavín.

- Joaquín tiene un talento inagotable, una capacidad de reinventarse increíble. Y no ha perdido su capacidad de sintonizar con el chileno medio, con lo que ‘la lleva’, por lo que siempre está en la pole position.

- Por un buen tiempo no estuvo.

- Nunca hay que mirarlo en menos. (Pero) con todo el cariño y admiración que le tengo, me preocupa que si bien es electoralmente muy competitivo, el otro candidato competitivo es el senador Ossandón, y Joaquín tiene que cuidarse de no traspasar la línea del populismo.

- En el pasado se le acusó de eso.

- Es que en algunos minutos se acerca mucho a esa línea. Joaquín tiene que encontrar un punto de equilibrio entre seguir siendo la persona que conecta con lo popular, pero no cruza la línea de lo populista.

- ¿Ossandón es más competitivo que Felipe Kast?

- Felipe tiene un gran potencial, pero hoy está un peldaño atrás. En el proceso electoral anterior, el senador Ossandón adoptó posiciones percibidas como populismo de derecha, pero en el último tiempo hizo un viraje y se ha comportado con lógica, con seriedad.

"La televisión tiene un valor público, un valor social innegable"

- ¿Cómo ve la industria de la televisión?

- Hay ciertas cosas de las que no me corresponde hablar ni ahora ni en el futuro, porque el Presidente me ha honrado proponiendo mi nombre para el directorio de TVN y ese es un órgano colegiado, que tiene un presidente. Pero de la industria de la televisión sí puedo decir que está sufriendo un proceso de cambio aceleradísimo y como la hemos conocido es inviable.

- ¿Por qué?

- El costo de producir y transmitir televisión es mayor; y el valor del segundo publicitario es cada vez menor, porque el público que ve la TV abierta es de menor poder adquisitivo. Y una competencia te está descremando a un costo bajísimo.

- ¿Cuál es el futuro de la TV abierta en Chile?

- La televisión tiene un valor público, un valor social innegable. Para un segmento de la gente la TV abierta siempre será su alternativa.

- O sea, que hay que hacer televisión para ese segmento.

- Hay que hacer televisión para ese segmento. Es un desafío para la TV pública y el Estado tiene el deber de proveer ese servicio.

- ¿Lo ha hecho bien TVN en cuanto a su rol público?¿Se le perdonan las pérdidas si lo estuviera haciendo bien?

- Se tiene que evaluar la gestión en el contexto de una industria que está viviendo una crisis gigantesca. Y, en ese contexto, existe la necesidad de una rediscusión del modelo de TV pública y ahí hay una discusión propiamente política de lo que significa hacer TV pública hacia adelante qué la justifica.