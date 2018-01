Gonzalo Navarrete: “Vamos a proponer un camino, si se aprueba, estamos disponibles para mantenernos”

Actualidad

Está consciente que hay sectores que quieren que renuncie en el cónclave de mañana, pero él cree que no tiene sentido una mesa de transición.

El principal objetivo político del Consejo Nacional del PPD es, desde la mirada del presidente del partido, Gonzalo Navarrete, “compatibilizar un proceso de reflexión profunda de la identidad y futuro del PPD con las elecciones de abril-mayo” y si bien adelanta que el tema de la elección de una nueva directiva se votará en la cita de mañana, defiende que ésta se realice entre abril y mayo próximo, porque estima que ambos son procesos que pueden avanzar en paralelo.

“Entonces, la idea es proponer un camino en que la comisión político estratégica asegure que, independientemente de la directiva, eso tiene un mandato, para poder tener entre diciembre y enero una reforma estatutaria y un programa político”, explica en este diálogo con DF e insiste en que incluso “las elecciones internas pueden activar también ese proceso, porque de alguna manera los candidatos van a tener posturas” y las diferencias internas –sostiene- se deben resolver en las elecciones.

- ¿Cuándo tendrán una idea de los puntos en que hay convergencia?

- Esperamos que la primera etapa de autocrítica y de futuro pueda estar resuelta a la altura del mes de abril.

- El senador Felipe Harboe cree que se deben postergar las elecciones, porque primero hay que resolver el domicilio político del partido.

- Nosotros tratamos de compatibilizar un proceso que te diga mínimos, que si hay un debate, por ejemplo, sobre domicilio político, habrá candidaturas que en una elección resuelvan ese debate. Porque el debate sobre la propuesta futura del PPD requiere un tiempo más largo. La reforma estatutaria que se haga cargo de cómo se implementa ese proceso es más larga.

- De hecho, Harboe también plantea la necesidad de hacer un Congreso para resolver esos temas.

- Eso no hay ninguna posibilidad de resolverlo antes que se cumpla cualquier plazo eleccionario. Así es que la elección también permite que si alguien dice que quiere que el PPD sea un partido de izquierda clásica o, más bien, estrictamente socialdemócrata u otros que planteen que la identidad debe ser progresista; bueno, eso se debate en torno a las elecciones.

- ¿Le preocupa que la renuncia o no de la mesa se tome el debate del sábado? Se lo pregunto porque hay figuras del partido que ya han mencionado que esta directiva debe renunciar mañana sí o sí.

- Nosotros vamos a proponer un camino, si se aprueba, estamos disponibles para mantenernos hasta el proceso de las elecciones. Si se aprueba otro camino, estamos disponibles para que otras personas lo encabecen.

- ¿Cree que eso concite apoyo?

- No lo tengo tan claro. Es un espacio de debate, el proceso de reconstrucción partidaria y construcción de proyectos de futuro requiere más tiempo del que es posible resolver de aquí a las elecciones y una mesa de transición no resuelve ni lo uno ni lo otro.

- Si tampoco es viable una mesa de transición, ¿qué se viene?

- En lo personal, lo mejor que le puede pasar a uno es que ya terminemos, porque hay que dedicarse a otra cosa, pero... Nosotros no podemos vivir un fenómeno como el de la DC, en que todo el mundo se fue, no tiene definiciones ni quién conversa, ni para dónde va, ni cómo se resuelven los temas políticos administrativos.

- Da la impresión de que podría pasar eso mismo con el PPD.

- Al decidir no renunciar después de las elecciones, decidir enfrentar esto y proponer un camino, hemos tenido una actitud responsable y estamos disponibles para hacer eso y eso es lo que vamos a plantear en el consejo; si el consejo en su mayoría piensa otra cosa... Oka será.

Pero un camino acordado permite salir adelante de manera partidaria.

- Hay dos miradas que se enfrentan respecto al domicilio político: quienes dicen que el PPD nació como una partido socialdemócrata y se fue izquierdizando y la que sostiene que el PPD debe ser un partido de izquierda, ¿qué piensa?

- Lo que he recibido de muchos de los debates es que el partido debiera definirse en una posición progresista socialdemócrata más que estrictamente de un partido de izquierda. Que no es distinto de lo que fue la declaración de principios de 2012.

- ¿Cómo se expresa eso en una futura política de alianzas?

- Creo que es una geometría variable, porque va a ser muy distinto en qué ámbito de la oposición nos paramos.

Negociación en la Cámara

- A propósito de alianzas, ¿es preocupante que la DC y el PR estén abiertos a una alianza con la derecha por las presidencias de la mesa de la Cámara?

- El Partido Radical descarta una conversación con la derecha para la constitución de la mesa de la Cámara. La DC tiene que tomar una definición entre el 27 y 28, y nosotros entendemos que en un espacio de oposición la constitución de la Cámara primero se acuerda al interior del amplio espectro de los que nos definimos como oposición. En lo personal creo que hay algunas áreas en las que uno puede llegar a un cierto acuerdo con el gobierno.

- ¿ Como cuáles?

- En temas relacionados con las comisiones de Economía o Salud, donde ellos tienen compromisos explícitos. Para que el gobierno no pueda decir que no ha podido implementar parte de su programa, porque hay una oposición cerrada a cualquier iniciativa. Porque este gobierno ganó la elección, tiene un programa y la obligación de implementarlo.

- ¿Pero no se puede negociar las presidencias de la mesa de la Cámara con la derecha?

- La mesa no, porque la negociación con el gobierno sólo se hace desde la perspectiva de la configuración de una Cámara que va a tener que negociar con el gobierno de Sebastián Piñera contenidos y prioridades.

- ¿Qué le parece entonces que la DC intente manejar la negociación con una bancada tan disminuida y si no resulta en la Nueva Mayoría ir a negociar con la derecha?

- Es que eso no lo ha definido la DC , lo va a tener que hacer el 27 y va a depender del domicilio político que definan. Las conversaciones que uno tiene con los referentes de la DC dan cuenta de que quiere tener un espacio de negociación en la oposición.

- ¿Ve en la DC un socio comprometido a defender las reformas?

- En el sentido profundo de las reformas sí. Han planteado que hay aspectos de las reformas que se debiera considerar mejorar y habría que estar abiertos a eso.

Mea Culpa: "No haber sido fuertes para mantener la candidatura de Lagos"

- Como mesa, ¿cuál es la autocrítica que se hacen respecto del resultado electoral del PPD?

- Más bien tengo autocrítica con respecto a tres momentos en los cuales hubo que tomar decisiones.

- ¿Y cuáles son esos momentos?

- El primero es no haber sido suficientemente fuertes para mantener la candidatura de Lagos, a pesar de la decisión del PS en la primaria, nos faltó mayor unidad partidaria para asegurarle a Lagos que él podría tener una primaria competitiva; que en los momentos de crisis de comportamientos éticos del partido no fuimos suficientemente duros o fuertes o con suficiente respaldo interno como para haber tenido decisiones de mayor sanción, tuvimos varios episodios de relación de política y dinero que enfrentamos con más debilidad de la que, desde lo interno y lo comunicacional, debiéramos haber mostrado; que cuando el gobierno focaliza sus reformas más en el Parlamento que en el debate político y social, no fuimos suficientemente duros en decir 'no basta con que las leyes se aprueben, debieran tener mayor debate y apropiación por la sociedad', por lealtad con la Presidenta; y la separación entre el equipo de campaña de Guillier y los partidos empieza a profundizarse, especialmente, en la segunda vuelta.

Cuando el equipo de campaña lo separa totalmente, nosotros debiéramos haber sido más fuertes para decir que eso no iba llevar a ninguna parte, y que si no estaban los partidos y no había debate no damos ni gobernanza ni coherencia discursiva ni voluntad de movilización ciudadana.