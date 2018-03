Gremios oficializan apoyo a Alfonso Swett para presidir la CPC

Actualidad

Ello, luego que el también director de Forus expusiera ante el comité ejecutivo del gremio empresarial.

Ya es un hecho. Alfonso Swett cuenta con el respaldo de las seis ramas que integran la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) para presidirla.

El último en manifestarse a favor fue el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Diego Hernández, quien aseguró que "el jueves tenemos comité ejecutivo y allí oficializaremos el apoyo a Alfonso Swett, pero es un hecho que nos sumamos a su candidatura".

Así, comienza a definirse el rumbo de las elecciones que se realizarán el 3 de abril y pese a que la inscripción de las candidaturas es hasta el 20 de marzo, sería Swett el próximo líder de los empresarios en reemplazo de Alfredo Moreno, quie dejó el cargo para liderar el Ministerio de Desarrollo Social del gobierno de Sebastián Piñera.

Definiciones

El apoyo a Swett se realizó en medio del comité ejecutivo extraordinario convocado por los líderes gremiales para recibir al candidato a la presidencia.

Tras la cita, el titular interino de la multigremial y presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Manuel Melero, dijo que con Swett "hemos coincidido plenamente en que el tema de la inversión, de las políticas públicas, de la modernización del Estado, del rol social del empresariado, su reputación, su inserción con la comunidad, su trabajo público privado con las autoridades de gobierno en todos los ámbitos del quehacer nacional, el mundo del trabajo, de la innovación, el tema tecnológico, los inmigrantes, el desarrollo económico son temas centrales".

Por su parte, Alfonso Swett sostuvo que "estoy muy contento y agradecido de la recepción que he tenido en el comité ejecutivo de la CPC". Y agregó que "la verdad es que más que traer un programa he traído una agenda para construir un programa en equipo. Estoy en un proceso por lo tanto no me voy a pronunciar todavía sobre los principales ejes que estamos viendo, porque lo que nos corresponde como empresarios, como CPC, es justamente construir una hoja de ruta común".