Hacienda califica de “injustas” críticas de Valdés a reforma tributaria y dice que es “inviable hacer ciencia ficción”

La coordinadora Carolina Fuensalida señaló que no se pueden realizar objeciones al informe financiero en base a los nuevos criterios de fiscalización del SII.

Sube la temperatura en el debate sobre los impuestos. La coordinadora de Modernización Tributaria de Hacienda, Carolina Fuensalida, rebatió las críticas del extitular de la cartera, Rodrigo Valdés, quien acusó al gobierno de realizar "economía vudú" al diseñar el informe financiero de la reforma tributario y llamó a no "vender la mula" de que la integración del sistema genera equidad horizontal.

En el marco de un seminario realizado en la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), la abogada –quien compartió panel con Valdés- señaló que son "injustas" las críticas al informe financiero, enfatizando que no se puede "cuantificar" la certeza jurídica que incorpora el proyecto, por ejemplo, en cambios como la norma antielusión y las modificaciones a los gastos necesarios para la renta.

"Tomo nota y me voy con infinito trabajo para la casa, independiente de lo de la economía vudú, que casi me da un infarto", dijo entre risas.

"Yo soy abogada y no economista, pero tampoco quería hacerme la loca con el tema. Creo que es muy injusto el punto sobre que algunas cosas no se incluyeron en el informe financiero. Por ejemplo, todo lo que dice relación con la certeza jurídica me cuesta pensar que en un informe financiero se pueda evaluar ex ante cómo van a cambiar o cómo van a moderarse criterios de fiscalización", aseguró.

La experta y considerada uno de los cerebros del proyecto de modernización tributaria, también aludió directamente a la crítica de Valdés respecto a la aprobación de nuevos gastos aceptados para generar la renta.

"Cuando tú señalabas (a Valdés) que cómo no se evaluó en el informe financiero cómo va a afectar la recaudación el que el SII aplique la ley como siempre debió haber sido, me parece muy injusto. Hacer ciencia ficción con posibles escenarios de interpretación del intérprete tributario es inviable ex ante. Me parece que no es justo criticar el informe financiero por eso", lanzó Fuensalida.

También, Fuensalida defendió el momento para realizar los cambios al sistema, en vista a los resultados de la Operación Renta 2018.

"Se ha dicho que deberíamos haber esperado un tiempo antes de haber realizado cualquier tipo de modificaciones porque no está la reforma anterior aún en régimen. Los datos que tuvimos en esta Operación Renta fueron irrefutables y es muy difícil que cambie la tendencia", aseguró.