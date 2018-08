Hacienda defiende veto a salario mínimo y llama a oposición a salir de la "trinchera" en tema tributario

Actualidad

Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, señaló que "no veo a todos en la trinchera, sino que algunos en una línea de critica que se da incluso antes de conocer el proyecto".

El Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, en el marco de su participación en Erede en Concepción sostuvo que no se deben mezclar las discusiones del veto al salario mínimo y la modernización tributaria y llamó a la oposición a salir de la "trinchera" para debatir con altura de miras los cambios legislativos en el congreso.

Larraín planteó que "no queremos mezclar las cosas, cada una en su mérito, hemos propuesto un muy buen proyecto de reajuste del salario mínimo, lamentablemente no pudimos llegar a acuerdo, no hay acuerdo entre la oposición para llegar a acuerdo con nosotros. Hoy esperamos que se pueda aprobar la propuesta presidencial para que los que ganan menos puedan tener un reajuste mejor, esta propuesta es mucho mejor que la que se obtuvo en los años previos y eso hay que tenerlo en cuenta".

Explicó que "criticar el salario mínimo sin tener la mínima consistencia de comparar con que este reajuste es mejor al de años previos. Se llega a $300 mil en marzo de 2019".

Respecto de la reforma tributaria dijo que "es una modernización que la necesitamos para que el país pueda sostener la cifra de crecimiento y pueda seguir desarrollándose y claro va a tener una relación, porque si el país crece, así vamos a generar mejores empleos y salarios, porque el propio proyecto de salario mínimo contempla una cláusula de reajuste basada en crecimiento".

Respecto de los anuncios desde la oposición de no aprobar la idea de legislar de los cambios a los impuestos indicó que "me sorprenden las declaraciones de rechazo si quiera a la idea de legislar, eso es como rechazar la idea de dialogar respecto de un proyecto muy importante, pero si hay que recordar que el presidente Piñera tiene un mandato de recuperar la economía y el crecimiento, el empleo y estamos cumpliendo con ese mandato".

Y agregó que "más allá de las trincheras en que algunos quieran ponerse, vamos a dialogar con todos" y luego precisó "no veo a todos en la trinchera, sino que algunos en una línea de critica que se da incluso antes de conocer el proyecto, lo que debemos hacer no por el gobierno, sino que por Chile es dialogar y ponernos de acuerdo, ese es el principio rector, generación de consensos amplios. Aunque tengamos los votos para aprobar este proyecto me interesa que sea aprobado por un consenso más amplio, esta es una reforma estructural y modernización tributaria".