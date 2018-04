Hacienda: “Estamos estudiando remover obstáculos que dificultan a Chile ser centro financiero regional”

Actualidad

Con la apertura de mercados en el Nasdaq, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, dio inicio hoy a la segunda jornada del ChileDay, que se realiza en New York y que finalizó esta tarde.

Tras participar en esa actividad, el jefe de las finanzas públicas sostuvo que uno de los principales mensajes que Chile ha transmitido, en los últimos días, ha sido dar a conocer cómo ha cambiado la mano, qué quiere hacer el nuevo Gobierno, sus planes y las medidas para que la economía recupere el crecimiento y la solidez fiscal. Todo esto a poco más de un mes del arribo de la administración de Sebastián Piñera.

"El ChileDay que se hace en Londres es la segunda mitad del año, probablemente será en septiembre, entonces era muy tarde para comunicar lo que el nuevo gobierno quiere hacer. Además, no podemos olvidar que la gran plaza financiera es New York", sostuvo la autoridad.

Luego de participar en la apertura del Nasdaq, el ministro Larraín se reunió en el Hotel Lotte New York Palace con analistas "sell-side", administradores de activos globales y firmas de abogados internacionales.

En el encuentro con administradores de activos globales participaron 18 empresas que en conjunto manejan fondos por US$ 15 trillones, esto es 54 veces el PIB de Chile. Entre las compañías presentes estaban Blackrock, que maneja US$ 6,3 trillones; SSGA, que maneja US$ 2,8 trillones; Partners Group, que maneja US$ 74 billones; Carlyle, que maneja US$ 195 billones; Pimco, que maneja US$ 1,75 trillones.

Un tema presente en el ChileDay ha sido cómo lograr que Chile se convierta en un centro financiero regional y un exportador de servicios financieros. "Estamos estudiando remover una serie de obstáculos que dificultan a Chile ser centro financiero regional. Muchos de esos obstáculos son administrativos, en este momento estamos en etapa de estudio (...) y si es necesario un proyecto de ley lo vamos a hacer", dijo el ministro.

La autoridad comentó que uno de los resultados de convertir a Chile en centro financiero sería aumentar en forma significativa la administración de fondos a terceros que hacemos en Chile. "Prestar ese servicio en Chile hacia el exterior (...) Estamos revisando por qué no tenemos más emisiones de terceros en Chile y qué hacer para que eso ocurra", explicó.

Como ejemplo, Larraín citó el caso de Londres, donde hay lugares donde se ha potenciado el sector financiero. "Eso mueve la economía y eso genera bienestar para los habitantes", indicó.

El objetivo de convertir a Chile en un centro financiero regional también se está trabajando en el marco de la Alianza del Pacífico. El ministro sostuvo que esto implica potenciar el sector servicios y financiero que, en el caso de Chile, da 200 mil empleos de calidad, con contrato y seguridad social.