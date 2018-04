Hacienda reacciona con cautela tras positivo Imacec: "Hay que tomarlo con moderación"

Actualidad

Ministro Felipe Larraín subrayó que el resultado "marca sin duda una recuperación, porque el PIB no minero se está expandiendo a tasas cercanas al 3%".

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, analizó esta mañana las cifras de crecimiento de la economía chilena que se conocieron esta mañana. El Imacec de febrero anotó una expansión de 4%.

"Está en torno a lo esperado, aunque un poco bajo el rango que estaba entre 4% y 4,5% y la encuesta de expectativas económicas del Banco Central había arrojado un 4,2%", dijo el secretario de Estado esta mañana en ADN radio.

Larraín subrayó que el resultado "marca sin duda una recuperación, porque el PIB no minero se está expandiendo a tasas cercanas al 3%".

Sin embargo, adelantó que las consecuencias de la huelga en la minera Escondida "tendrá su efecto más fuerte en marzo, porque en febrero sólo tiene un efecto parcial".

Más tarde, en el seminario LATAM FOCUS el ministro mostró cautela y fue enfático en señalar que "no vamos a sacar cuentas alegres por un Imacec, hay que tomarlo con moderación".

"Lo primero, nunca vamos a sobrerreaccionar por el Imacec de un mes. Este es un proceso a largo plazo, la recuperación del crecimiento de la economía chilena. Vemos con cierto optimismo que tengamos un Imacec de 4%, pero esto está influido por algunos factores", dijo y afirmó que uno de ellos es la huelga de Escondida el año pasado, por lo que insistió que los resultados se verían "más plenamente en marzo".

Ajuste fiscal

A propósito del anuncio realizado ayer sobre aplicación de medidas de austeridad fiscal, el titular de Hacienda explicó que por el momento, y a modo concreto, apuntan a la reducción de gastos no esenciales.

"Lo que vamos a hacer es hacer espacio para la recuperación fiscal, pero también para el programa del presidente Piñera, porque eso es a lo que nos hemos comprometido (...) Así es que lo que dimos a conocer ayer es un apriete del cinturón, que lo hacemos en una serie de iniciativas que hemos comentado: viáticos, viajes, autos, gasto de representación, publicación de memorias, publicidad, honorarios".

Si bien el gobierno aún tiene 60 días para presentar un programa de reducción para el gasto fiscal, por el momento solo se refirió a esa medida. Si todo se lleva a cabo como se espera, se podría ahorrar US$ 500 millones en los próximos cuatro años. Es decir, unos US$ 122 millones al año.

"En fin, hay una cantidad de temas de los cuales salen US$ 500 millones en cuatro años, que no es poco, pero que por supuesto cuando vamos a ver realidades como las que vimos ayer en el Sename, yo creo que uno se da cuenta de lo importante de hacer un pequeño esfuerzo nosotros en el sector público para poder ayudar a los más vulnerables de este país. Y eso no es todo lo que vamos a hacer", aseveró.