Hacienda sale a rebatir a Jorratt: "Es inviable que la boleta electrónica no recaude nada"

Actualidad

Carolina Fuensalida señaló que es "injusto" decir que el grueso de la recaudación recaerá en todos los chilenos a través de la menor evasión del IVA.

Una situación poco usual se vivió en la comisión de Hacienda de la Cámara que hoy retomó el análisis del proyecto de reforma tributaria.

Mientras el exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII), Michel Jorratt, finalizaba su presentación en la que ratificó sus duras críticas hacia el proyecto, argumentando incluso que la boleta electrónica "no recaudará nada" de los US$ 1.100 millones que proyecta el gobierno, el diputado UDI Patricio Melero hizo una inusual solicitud.

El legislador le pidió a Carolina Fuensalida, la coordinadora de Modernización Tributaria de Hacienda -y uno de los cerebros del proyecto junto a Manuel Alcalde-, que tomara la palabra y refutara las críticas del ingeniero.

La abogada no lo dudó y se sentó en la mesa de la comisión. Una de las principales asesores del ministro Felipe Larraín enfatizó que la emisión de la boleta electrónica será una "obligación legal" y afirmó que es "muy injusto" que se diga que se financiará la reforma "a costa de todos los chilenos" a través de dicho mecanismo.

"Nos interesa que la boleta electrónica evite la evasión y esto no es a costa de nadie, porque es una obligación legal de todos reducir la evasión. Estamos convencidos que tendrá un impacto significativo en la recaudación", aseguró.

La experta fue enfática en asegurar que "es inviable que la recaudación de la boleta electrónica sea cero" como aseguró Jorratt.

El debate por el voucher

El extitular del SII señaló que no es comparable con la implementación de la boleta electrónica tanto la experiencia de la factura electrónica -que recaudó más de US$ 1.400 millones entre 2014 y 2017- como el uso del voucher de Transbank como boleta en algunos comercios -que recaudó US$ 100 millones adicionales al Fisco en 2016-.

"No sé cómo tener información en línea de Transbank ayudará a mejorar la recaudación por menor evasión del IVA", aseguró Jorratt.

Tesis que buscó refutar Fuensalida: "Tener información georeferenciada y en tiempo real es esencial para evitar arreglos a fin de mes de parte de los contribuyentes que busquen evadir el pago del IVA. Toda la evidencia muestra que es así".

Ambos coincidieron en que uno de los mecanismos que podría asegurar una mayor recaudación a través del documento electrónico es reducir los pagos en efectivo -que son utilizados mayoritariamente en comercio informal- y migrar hacia mayores transacciones a través de aplicaciones tecnológicas.