Hacienda se hace eco de anhelo de privados: bajaría impuestos solo si mejora situación fiscal

El jefe de la billetera fiscal señaló que si bien es un tema que no se abordará en la reforma tributaria, es una discusión que no está cerrada.

Como lo sugirieron los representantes empresariales el fin de semana, la eventual rebaja al impuesto a las empresas que desechó el presidente Sebastián Piñera, no es un capítulo concluido.

De hecho, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, se hizo eco del planteamiento del máximo líder de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alfonso Swett, quien sugirió abrirse a la posibilidad de una reducción del referido gravamen -hoy en 27%- a medida que se atenúe el déficit fiscal que exhibe el país.

“Lo que el Presidente dijo en la cuenta pública del primero de junio es que en el proyecto de modernización tributaria, que vamos a presentar próximamente, no va a estar contemplada una rebaja a la tasa. Esto no significa que sea un tema que está cerrado, para nada”, dijo sorpresivamente el personero en el marco de una actividad con el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza.

“Tendremos que ver cómo viene la primavera. Yo no quiero decir que es un tema cerrado para siempre, eso es algo que no me gustaría decir porque creo que las circunstancias pueden cambiar. Pero por ahora no lo vamos a hacer”, aseguró junto con enfatizar que se está hablando de “rebajas moderadas” al gravamen corporativo, como se prometió en campaña.

El secretario de Estado precisó que “si las condiciones cambian y se generan los espacios fiscales para esto, por supuesto que uno puede abordarlo en otra instancia”.

Lo que se usa en el mundo

El planteamiento de Swett en una entrevista con La Tercera apuntó a que los impuestos se podrían bajar a 25% en la medida en que el déficit fiscal se acerque a 1,7% del Producto Interno Bruto (PIB).

“Nos gustaría decirle al gobierno lo siguiente: entendemos el argumento, pero hagamos que en la medida en que el déficit fiscal estructural se acerque a lo que dice el programa, vayamos reduciendo la tasa corporativa”, recomendó Swett. Esta idea fue respaldada por el timonel de los industriales”, expuso el dirigente.

Es más, en el caso de Sofofa, Bernardo Larraín Matte, tras presentar su primera cuenta pública la semana pasada hizo un enfático llamado a sus pares a “no abandonar el debate tributario”, señalando que la baja tributaria es un tema clave para instalar a Chile como un país competitivo a nivel mundial.

Desde la Cámara Nacional de Comercio (CNC), celebraron ayer la disposición del ministro de Hacienda frente al tema.

“Nos parece muy positivo, como señal, que Hacienda se abra a la posibilidad de rebajar el impuesto corporativo de 27 a 25%. Esto traerá beneficios a la competitividad de nuestras empresas. Por lo tanto, si el gobierno está viendo alguna holgura fiscal en el horizonte, creemos que sería muy positivo avanzar en este sentido”, afirmó el presidente de la CNC, Manuel Melero.

Desde el sector empresarial, el gran argumento para “no darse por vencidos” ante la decisión del presidente Piñera -como dijo Swett- es que la rebaja de los impuestos corporativos se ha aplicado en una serie de países en pos de mejorar su competividad, incluida las economías desarrolladas.

Valdés apoya un menor tributo a las empresas

El exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, comentó que "la discusión sobre impuesto a la empresa es muy meritoria" dado que el "27% es relativamente alto en comparación internacional".

Lo anterior, en medio del intenso despliegue que ha hecho el empresariado nacional para que el gobierno baje la carga tributaria a las compañías, aspecto que inicialmente descartó el ejecutivo dada la situación fiscal del país.

En el programa Hablemos en Off, el ex secretario de Estado además se refirió a este punto y señaló que "no es una buena idea subir el IVA a los bienes", porque considera que tenemos una tasa de relativamente alta lo que conlleva a una recaudación IVA muy alta en relación internacional. Haciendo referencia a que "ya le sacamos todo ese jugo, a ese limón".

SII anuncia cambios a las revisiones administrativas

Hacienda y el Servicio de Impuestos Internos (SII) informaron ayer sobre modificaciones al procedimiento mediante el cual los contribuyentes piden al organismo revisar sus resoluciones o actos, la denominada Revisión Administrativa Voluntaria (RAV).

Mediante una circular que se publicó ayer, el SII estableció que la entidad estará obligada a recibir en una audiencia previa al contribuyente (si este último lo solicita) para abordar la situación.

Asimismo, se fijará que un órgano independiente dentro del SII revisará el proceso, asegurándose independencia, ya que el departamento que emitió la resolución cuestionada no podrá ser el mismo que revise la reclamación del contribuyente.

Además, se permitirá a ambas partes resolver las controversias en una etapa previa a la reclamación judicial.

Se incorpora también el concepto de audiencia de cierre para acercar posiciones entre el contribuyente y el servicio.

El SII, además, corregirá los errores que detecte en su resolución, aun cuando no hayan sido parte del recurso presentado por el contribuyente.

El ministro Larraín dijo que con esto se busca que el proceso de revisión sea "pro contribuyente" y que las personas tengan "derecho a un pataleo justo" ante el fiscalizador tributario.

"Es esencial contar en nuestro ordenamiento con recursos eficaces que les permitan impugnar giros, liquidaciones o resoluciones del SII, con la tranquilidad que sus argumentos de hecho o de derecho serán debidamente recibidos, ponderados y acogidos en los casos que así lo amerite", agregó Larraín.