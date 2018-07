Hacienda: "Sin duda nos preocupa" efecto de la guerra comercial en el cobre

Actualidad

Sin embargo, advirtió que detrás de este temor también puede haber una sobrerreacción del mercado.

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, reconoció esta tarde la preocupación que genera en el gobierno los efectos de la guerra comercial de EEUU con China y la Unión Europea, la cual está teniendo severos efectos en el precio del cobre.

La autoridad dijo que el conflicto comercial ha sido el gran causante de la debacle del valor del principal producto de exportación del país en las últimas semanas.

"Sin duda nos preocupa y esperamos que esta baja sea un efecto más transitorio y nos llevaría a evaluar la situación pero esperamos sea un efecto más transitorio", dijo la autoridad.

"Las personas que han estudiado las guerras comerciales saben cómo comienzan pero no cómo terminan, y empezamos a ver los coletazos para distintos países que no participan (en ese conflicto)", comentó el secretario de Estado.

Sin embargo, también advirtió que muchas veces los mercados sobrerreaccionan con bajas o alzas muy pronunciadas en algunos activos como las materias primas ante este tipo de eventos.

"Me da la sensación de que aquí hay a veces los mercados sobrerreaccionan en una dirección; no sabemos si es caso pero eso lo va a determinar el tiempo. Pero que esto está reaccionando frente al tema comercial, no hay duda", afirmó.

El cobre, principal producto de exportación del país, sufrió una baja de casi 2% en la Bolsa de Metales de Londres, encadenando su mayor racha de bajas seguidas desde agosto de 2016.