Hacienda sorprende y se abre a rebajar impuestos a las empresas solo si la situación fiscal mejora

Actualidad

Ministro Felipe Larraín aseguró que lo vería "más adelante" y condicionado a una mejora en la solvencia del Fisco, ya que considera que dicha discusión "no está cerrada".

Agencia Uno

Sorpresa. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, no cerró la puerta a la posibilidad de retomar la idea de reducir el impuesto a las empresas de 27% a 25%, como lo prometió el presidente Sebastián Piñera en su campaña. Esto, luego de que dicha medida quedara fuera de la reforma tributaria, debido a la débil situación fiscal, según anunció el jefe de Estado en la cuenta pública del primero de junio.

El titular de las finanzas públicas se refirió al tema mientras participaba de una actividad con el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza, para informar las modificaciones al procedimiento de Revisión Administrativa Voluntaria (RAV) para que los contribuyentes reviertan las decisiones del servicio.

"Lo que el Presidente dijo en la cuenta pública del primero de junio es que en el proyecto de modernización tributaria, que vamos a presentar próximamente, no va a estar contemplada una rebaja a la tasa. Esto no significa que sea un tema que está cerrado, para nada", dijo sorpresivamente el ministro.

La señal se da en medio de la arremetida de la CPC y la Sofofa para reducir el gravamen corporativo en la medida que el déficit fiscal se reduzca.

"Si las condiciones cambian y se generan los espacios fiscales para esto, por supuesto que uno puede abordarlo en otra instancia", dijo Larraín.

El jefe del equipo económico dijo que el tema podría ser abordado sólo si las condiciones de las finanzas públicas mejoran hacia adelante, enfatizando que no será parte del proyecto de modernización tributaria que se enviará al Congreso en septiembre.

"Tendremos que ver cómo viene la primavera. Yo no quiero decir que es un tema cerrado para siempre, eso es algo que no me gustaría decir porque creo que las circunstancias pueden cambiar. Pero por ahora no lo vamos a hacer. No son temas que estén cerrados", aseguró, enfatizando que se está hablando de "rebajas moderadas" al gravamen corporativo, como se prometió en campaña.

Cambios a revisiones administrativas



En la actividad, Hacienda y el SII informaron modificaciones al procedimiento mediante el cual los contribuyentes piden al SII revisar sus resoluciones o actos, la denominada Revisión Administrativa Voluntaria (RAV).

En concreto, mediante una circular del SII que será publicada hoy, el organismo establecerá que el servicio estará obligado a recibir en una audiencia previa al contribuyente (si este último lo solicita) para abordar la situación.

Asimismo, se fijará que un órgano independiente dentro del SII revisará el proceso, asegurándose independencia ya que el departamento que emitió la resolución cuestionada no podrá ser el mismo que revise la reclamación del contribuyente.

Además, se permitirá a ambas partes resolver las controversias en una etapa previa a la reclamación judicial.

Se incorpora también el concepto de audiencia de cierre para acercar posiciones entre el contribuyente y el servicio.

El SII, además, corregirá los errores que detecte en su resolución, aun cuando no hayan sido parte del recurso presentado por el contribuyente.

El ministro Larraín dijo que con esto se busca que el proceso de revisión sea "pro contribuyente" y que las personas tengan "derecho a un pataleo justo" ante el fiscalizador tributario.