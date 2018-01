Harboe: “Cuando el PPD toma la decisión de virar a la izquierda, se equivoca”

Actualidad

El parlamentario estima que es necesario postergar las elecciones internas hasta definir, vía Congreso Ideológico, el domicilio político del partido.

El senador Felipe Harboe (PPD) ve con preocupación el camino que ha ido tomando su partido y, a propósito del Consejo Nacional, del próximo sábado, plantea que en la instancia espera que “nos hagamos cargo de la profundidad de la crisis del PPD”. Por lo mismo, está convencido de que se debe “iniciar un proceso de discusión respecto del domicilio político del PPD, de su identidad y también de su política de alianzas futura”. Con ese fin –adelanta en esta conversación con DF- un conjunto de militantes “vamos a proponer que el PPD entre en un estado de Congreso Ideológico”.

- ¿Cuál debería ser el domicilio político del PPD?

- El que tuvo originalmente, que era un partido de centroizquierda donde teníamos vertientes distintas, desde liberales, socialdemócratas, excomunistas, exsocialistas, y tuvimos la capacidad de montar un partido, originalmente instrumental, pero después evolucionó hacia un partido más bien vinculado al mundo socialdemócrata con inspiración europea y particularmente con una audacia para levantar temas novedosos que hoy aparecen lógicos, pero que eran bastante rupturistas. Hoy tenemos que tener una nueva agenda para los próximos 20 años con temas igualmente rupturistas y audaces.

- ¿Con todas las visiones que hay en el partido?

-En el PPD hay espacio para todos. Este es un tema que vengo planteado hace bastantes años y cuando lo decía, algunos me calificaban como más de derecha. No, no es que sea de derecha, es que tiene que ver con el mundo socialdemócrata. Cuando el PPD toma la decisión de virar a la izquierda e ir a disputarle el electorado al PS y al PC y ahora al FA, se equivocó. De hecho, en las elecciones municipales quedó demostrado y ahora quedó refrendado.

- ¿Esto se arrastra hace mucho o es un efecto de la “retroexcavadora” y la mirada que le imprimió el senador Jaime Quintana durante su gestión?

- No, esto viene de antes, porque el PPD fue acumulando un conjunto de vicios propios de los partidos más antiguos, los caudillismos, el tener una especie de controlador, los pequeños grupos; las cuotas de poder y las diferencias internas, que es muy legítimo que existan, pero cuando no se fundan en ideas se comienza a generar un socavamiento interno.

- ¿En qué se expresa eso?

- El grupo más controlador siempre estuvo en contra de aquellos que planteamos las ideas socialdemócratas, sobre todo de los liberales, y nos fueron arrinconando. Prueba de ello es que el PPD es el partido que más renuncias tiene. Todo el mundo socialdemócrata y liberal renunció y se fue quedando en el PPD un grupo de gente con mirada bastante poco diversa y dentro de los diversos está la disidencia que representamos nosotros con 25% del partido y somos minoría, pero reivindicamos desde adentro este espacio para la discusión.

- Cuando habla de “controlador” nos recuerda la frase del diputado Pepe Auth quien al renunciar acusó al senador Guido Girardi de ser el “socio controlador” del PPD, ¿se puede decir que la figura de Girardi le ha hecho mal al partido?

- No. Fue bien injusta la frase de Pepe Auth, porque es cierto que Girardi ha tenido un poder mayoritario al interior del PPD y eso es producto de su trabajo y dedicación al partido; pero si Girardi era el controlador del PPD, Auth era el gerente comercial, porque durante muchos años fue parte de su estructura. Lo que sí creo es que se requiere más fraternidad, más afecto dentro del partido. Tengo diferencias de visión con Girardi, pero eso no significa que en lo personal intente perjudicarlo o él a mí.

- Usted se ha mostrado disponible a encabezar el PPD…

- Creo que todos tenemos que estar disponibles, porque la crisis es muy profunda. Pero previo a cualquier definición de liderazgos, es fundamental la decisión de fijar el domicilio político del partido.

- ¿La elección interna se debería aplazar?

- Es tan profundo lo que tenemos que decidir que soy partidario que, efectivamente, entremos en un estado de Congreso Ideológico, de discusión de fondo y forma, porque los estatutos hay que reformarlos, después podemos entrar en la fase electoral. No hay nada que nos apure.

- Pero se ha pedido la renuncia de la directiva.

- Pero eso es evidente que tiene que ocurrir. Lo importante es que haya un equipo que pueda recorrer el país haciendo Congreso Ideológico.

- Si el PPD terminara su proceso optando por inclinarse a la izquierda, ¿renunciaría al partido?

- Hay que dar la discusión de fondo: qué significa hoy día ser de izquierda, qué pasa con el centro político; ¿estamos disponibles a no tener orillas con tal de tener más gente adentro?, ¿Qué le vamos a ofrecer a la ciudadanía?

-¿El ocuparse del centro político es rol del PPD o de la DC?

- Es rol del PPD, porque hay un mundo más bien confesional, cristiano, que representa la DC; pero hay un mundo que siendo cristiano es liberal en lo valórico, en lo económico, que cree en un estado moderno, ágil y eficiente.