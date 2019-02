Actualidad

¿Hay interés por repatriar capitales y hacer retiros del FUT histórico?

Si bien aún no se vota la idea de legislar -lo que ocurriría en marzo-, se espera que la reforma tributaria esté aprobada como ley a mediados del presente año. Y de ser asi, entrarán a escena nuevamente dos ventanas: una de ellas, para realizar retiros desde el FUT; y la segunda, repatriar capitales. Consultados por DF Tax, destacados abogados tributaristas reconocen que el interés por acogerse a dichos mecanismos ya está en el aire de parte de sus clientes, aunque aún falta camino en el Congreso. De hecho, también prima un ánimo positivo respecto a la posibilidad de que dichas opciones logren la recaudación prevista por el gobierno, que llega a US$ 1.400 millones para FUT y US$ 1.062 millones para declaración de activos en el extranjero. A continuación un extracto de las principales respuestas de los profesionales.