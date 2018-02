Heraldo Muñoz y la crisis de la centroizquierda: “Los pactos no urgen”

Actualidad

“Vamos a tener que reflexionar sobre una nueva transversalidad del progresismo, donde incluso cabe una parte de la derecha moderada”, señala el actual canciller.

En medio de sus vacaciones en Reñaca, el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, ha enfrentado diversos temas de contingencia, como la ruptura de la mesa de diálogo en República Dominicana entre el gobierno de Venezuela y la oposición. En una entrevista por escrito aborda este asunto y diversos temas de coyuntura que le competen: la invitación de Evo Morales a Chile para el cambio de mando, las conversaciones pendientes con el próximo canciller Roberto Ampuero por su optimismo sobre Bolivia, la crisis de la centroizquierda, la política de alianzas y su papel en el PPD y el estado de su colectividad: “Hay de todo, pero falta la identidad motor. Puede haber izquierdistas y liberales, pero al partido le falta rumbo”.

– ¿Está dispuesto a asumir el desafío de liderar su partido en el próximo periodo?

– Mis planes van en otra dirección desde hace meses. El que haya aparecido mi nombre para liderar el partido fue una total sorpresa para mi. Preferiría que otros, con más entusiasmo, asumieran esa tarea, pero ayudaré activamente.

–Usted no está en campaña para presidir el PPD, ¿pero estaría disponible?

– No lo estoy ni está en mis planes.

–¿En qué dirección van sus planes?

– Estar presente en la política, escribir, salir a dar charlas al exterior para airearme, aceptar algunas invitaciones para integrar directorios no remunerados de organismos de la sociedad civil. La agenda de política exterior hasta el 10 de marzo será tan intensa que no he tenido tiempo de centrarme en lo que vendrá después y lo digo muy honestamente.

– Usted ha dicho que ve prioritario recomponer una relación PPD, PS, PR y DC. ¿Cree en la opción de una Concertación 2.0?

– Defiendo toda la inmensa obra de la Concertación, pero eso ya es pasado. Creo más bien en la geometría variable que permitiría concebir federaciones, coaliciones de largo plazo, acuerdos programáticos o simplemente entendimientos electorales, abarcando desde la DC al Frente Amplio. Pero soy partidario de renovar el progresismo, consolidar la centroizquierda y reconstruir confianzas con la DC. Es decir, debe haber una fuerza motriz de la futura oposición y debe ser la centroizquierda que mire al futuro, sin complejos.

–¿A qué se refiere con “geometría variable”?¿Pragmatismo puro en el Congreso, por ejemplo?

– Es un concepto que permite concebir distintas modalidades de acuerdos en un contexto amplio. Es decir, pueden coexistir alianzas de largo aliento, acuerdos solo programáticos por un determinado periodo y entendimientos electorales para enfrentar comicios específicos. Los partidos, por lo tanto, pueden marchar a diferentes intensidades o velocidades de acuerdos. Y no es meramente para materias parlamentarias.

– Cuando habla de consolidar la centroizquierda, que debe ser la fuerza motriz de la futura oposición, ¿incluye a la izquierda del PC y el Frente Amplio?

– No hay una fórmula a priori. Claramente, la centroizquierda está conformada por el PPD, el PS, el PR y otros partidos, pero es difícil decir que no estará el Frente Amplio cuando escucho a Vlado Mirosevic del Partido Liberal y siento que hay sintonía con lo que ellos plantean en muchos temas. Tendremos que reflexionar sobre una nueva transversalidad del progresismo, donde incluso cabe una parte de la derecha moderada que está dispuesta a discutir la eutanasia o el matrimonio igualitario, por ejemplo.

– Genaro Arriagada ha dicho que, más que tiempo de pactos, es la hora de las identidades.

– Estoy de acuerdo. No hay elecciones hasta dos años más, por lo cual los pactos no urgen. Sí es necesaria la discusión doctrinaria y la identidad que predominará en los partidos.

– ¿Por qué cree necesario “repensar” la relación con el PC?

– El PC inició conversaciones por su cuenta con el Frente Amplio, lo que causó sorpresa en la Nueva Mayoría. Por cierto, estaban en todo su derecho. Pero debemos reflexionar la relación con el PC y con la nueva realidad surgida de las elecciones. Nadie sobrará en el periodo que viene, pero por eso se me ocurrió la figura de la geometría variable.

– Con una DC desdibujada, ¿la izquierda se corre hacia la izquierda?

– De ninguna manera. La DC tiene un papel clave que jugar y espero encuentre su rumbo.

– ¿Qué papel debería cumplir el PPD en una izquierda que tiene casi una veintena de fuerzas, considerando las del Frente Amplio?

– Un partido progresista, que reencanta a independientes, que le da más espacios a los jóvenes, las mujeres, a los pueblos originarios, que denuncia el abuso y la discriminación por color de piel, por ser migrante, por lugar de residencia, vestimenta o apellido heredado, y que se adelanta a los cambios de la era digital y la de la inteligencia artificial. Un partido moderno y socialdemócrata renovado.

– Desde su partido salió lo de “la retroexcavadora”. Parece haber menos moderados y cada vez mayor número de dirigentes seducidos por el Frente Amplio...

– No lo veo así. Creo que la mayoría está por recuperar la mística del partido moderno, amplio, de centroizquierda. Pero nadie sobra.

– ¿Están debilitadas las fuerzas que apoyaban la retroexcavadora?

– La retroexcavadora es página pasada. Espero que no haya una en un sentido opuesto.

– ¿Se debería repensar la idea de la fusión PS-PPD?

– Cada cosa a su momento. Soy partidario de una federación entre ambos partidos y si nos va bien, ahí veremos. Hoy los partidos más bien redefinen sus identidades y resulta difícil iniciar una discusión sobre fusiones.

– ¿Qué tipo de oposición debería ejercer la centroizquierda en el gobierno de Piñera?

– Constructiva. Impedir cualquier retroceso social y apoyar aquello que beneficie al país y especialmente a los sectores más vulnerables.

– ¿En que consistirá su papel asesor del gobierno de Piñera en el marco de la demanda boliviana?

– El Presidente electo me pidió que por mi experiencia en el caso de la demanda boliviana asesorara al nuevo gobierno. Conozco a todo el equipo de abogados, he leído toda la documentación, he liderado la discusión para definir las posturas de Chile con los agentes y co-agentes, me he reunido en numerosas oportunidades con la presidenta Bachelet para precisar las direcciones de nuestras posturas y, por eso, no me podía negar a una petición sobre un asunto de Estado. Por tanto, haré las recomendaciones que me parezcan adecuadas. Pero a partir del 11 de marzo decidirá el Presidente de la República con el insumo del Canciller y el agente y co-agentes.

– ¿Hasta cuándo será asesor?

– Hasta que terminen los alegatos orales. Ese es mi compromiso, es decir, el 28 de marzo. Después la Corte debate y redacta su fallo, lo cual puede tomar varios meses.

– ¿Se podría extender su colaboración más allá del 28 de marzo si el futuro gobierno se lo pide?

– El acuerdo con el Presidente electo es que termino el 28 de marzo con los alegatos orales. Valoro la confianza que él ha tenido al pedirme que me quede para una tarea de Estado. Pero más allá de los alegatos orales no tendría sentido porque solo restaría esperar el fallo, no le haría bien al nuevo canciller y tampoco permitiría focalizarme en mis nuevos quehaceres.

– ¿No cree que este gesto pueda ser mal visto por la centroizquierda y complique eventuales roles que usted pueda asumir en la política local? Las relaciones internacionales son un asunto de Estado, pero la política es la política...

– No lo creo. Más bien he recibido apoyo por realizar esta tarea de Estado.

– Ampuero dijo que “uno sabe de política internacional por la vida misma, por la lectura y la experiencia”. ¿Comparte las palabras de su sucesor?

–No voy a partir criticando a mi sucesor cuando ni siquiera ha asumido su cargo.

– En política internacional, ¿qué importancia le concede a los estudios y, por otro lado, a la experiencia y a la vida misma?

– Eso sería responderle a Roberto Ampuero y no lo haré.

Cancillería: "En política exterior habrá más continuidad que cambio"

– ¿Cuál es su balance luego de los cuatro años al frente del ministerio?

– Es una pregunta difícil, porque hemos hecho tanto. Telegráficamente: voto de los chilenos en el exterior, Ley de Modernización de la Cancillería después de 27 años de espera, liderazgo reconocido de la Cancillería a nivel mundial en conservación de los océanos y creación de áreas marinas protegidas, TPP 11 a suscribirse en Chile después que convocamos a los firmantes originales y seguimos adelante sin EEUU, el acercamiento de la AP con el Mercosur, la creación de países asociados a la AP, el aporte de Chile a la paz en Colombia y las decenas de nuevos acuerdos comerciales que hemos negociado o profundizado.

– ¿Qué le quedó pendiente?

– Completar la negociación y firmar la modernización del acuerdo de asociación Chile-Unión Europea.

– Bachelet, en su reciente gira a Cuba, hizo un llamado a la continuidad en política exterior...

– Creo que en política exterior habrá más continuidad que cambio.

– ¿Cree posible normalizar al menos la relación con Bolivia?

– Tomará mucho tiempo. Si el gobierno boliviano sigue creyendo que el diálogo supone cesión de territorio soberano por parte de Chile, no iremos en ninguna dirección positiva. Entretanto, concentrarnos en los asuntos técnicos y prácticos bilaterales, como ahora. Una visión de integración de siglo 21 que no pase por las querellas del siglo 19 sería lo ideal.

– Su sucesor, Ampuero, se ha mostrado más optimista: dijo que luego del fallo, viene una agenda de futuro. ¿Será tan automático?

– Hablaré con él al respecto. Ya quedamos de hacerlo.

– ¿No considera provocativo que Evo Morales venga a Chile al cambio de mando? ¿No cree que aproveche esa visita para actividades que estén en el límite, a días del comienzo de los alegatos?

–Lo que debiera preocuparnos es que vamos a argumentar en la Corte y no lo que haga o no haga Evo Morales en Chile. Y en eso estamos con el agente , co-agentes y todo el equipo de abogados, sin descuidar los elementos comunicacionales, históricos y políticos.

Maduro en el cambio de mando: "En 2014 Piñera lo invitó"

- Usted fue de los primeros que alertó sobre la poca disposición del gobierno venezolano a llegar a un entendimiento en República Dominicana con la oposición. ¿Era previsible el fracaso de la mesa?

– Siempre fui moderadamente escéptico sobre la negociación porque tenía presente mis conversaciones con el Secretario de Estado del Vaticano, Piero Parolin, quien sentía mucha frustración por la falta de voluntad que había observado de parte del gobierno de Maduro cuando el Vaticano se involucró en un intento anterior, fracasado, de negociación.

– ¿Por qué Chile aceptó ser parte de este proceso de diálogo? ¿Por el papel que jugó en el proceso de paz de Colombia, exitoso?

– No, porque la oposición nos pidió estar presentes como acompañantes en la negociación de República Dominicana y porque nuestra postura ha sido siempre evitar la polarización, una salida violenta a la profunda crisis venezolana y colaborar a una salida política y pacífica.

–¿Cuál es la postura de Chile respecto de las elecciones organizadas por el chavismo para el 22 de abril?

– Que es una imposición unilateral. La oposición propuso junio, pero estaban abiertos a una fecha más cercana, como quería el gobierno venezolano, dependiendo del paquete de garantías electorales.

– ¿Se invitará o no a Maduro al cambio de mando?

– La práctica de todos los gobiernos desde el retorno a la democracia ha sido invitar a todos los jefes de Estado o de gobierno con los cuales se mantienen relaciones diplomáticas. Incluso, se ha hecho la excepción de invitar al Presidente de Bolivia pese a la inexistencia de relaciones diplomáticas, como expresión de buena voluntad. En 2014 el presidente Piñera invitó al presidente Maduro cuando Venezuela sufría una grave polarización post-electoral, aunque no concurrió. Invitó a Evo Morales, pese a que nos había demandado el 2013. Otra cosa es que los invitados asistan. Como Maduro fijó la elección presidencial de su país el 22 de abril, probablemente avanzado en marzo estará ocupado en campaña.