Hermann: “No existe una bala de plata efectiva para mejorar la recaudación”

Actualidad

- La mayoría de los países analizados en el estudio tienen sistemas integrados o desintegrados. ¿Eso hace que el sistema que rige hoy en el país sea un poco anómalo?

- No existe una bala de plata que resulte efectiva para mejorar la recaudación dentro de los diferentes sistemas tributarios. Por lo cual, existe un variopinto de sistemas utilizados dentro de la OCDE.

El sistema imputado (integrado) no es anómalo y lo utiliza el 14% del total. En el pasado, el sistema imputado era utilizado bastante en Europa, pero el Tribunal de Justicia dictaminó que la imputación de dividendos era discriminatoria porque los inversionistas extranjeros no podían utilizar los créditos tributarios. Pero, con la proliferación de los convenios tributarios internacionales, esto ya no es un tema.

- ¿Sería una buena idea desintegrar el sistema? ¿O la solución para efectivamente simplificar pasa por la integración?

- Desintegrar el sistema sería un caos porque habría que tener un impuesto diferenciado para las ganancias de capital en acciones y para los ingresos por dividendos. La gracia del sistema imputado de nuestro país es que se evita la doble tributación y se reduce el sesgo hacia el financiamiento con deuda.

- ¿Cómo considera que quedaron las PYME con la reforma? ¿Efectivamente se les simplifica el pago de impuestos?

- Es evidente que fracasó la contabilidad simplificada para PYME de la reforma 2014, porque tan sólo el 24% se acogió a este sistema. Su uso obliga a eliminar el fondo de utilidades tributables (FUT) y a pagar por el retiro, es engorroso volver a la contabilidad completa cuando crece la empresa, existen las inentendibles circulares 20 y 43 del 2016, y se exige contabilidad completa para otorgar un crédito a la PYME.

- ¿Cómo ha visto las críticas que han manifestado algunos gremios y la oposición a la Cláusula PYME?

- La cláusula PYME se hace cargo de varios de los actuales problemas, pero como fomento de la libertad de emprender hay que evaluar permitir la contabilidad completa y simplificada donde cada PYME elige libremente entre ambos, más allá de que para mí la completa es la más acertada.

- ¿Qué temas quedaron pendientes y deberían haber sido incluidos en la cláusula PYME?

- Hay que hacer un leve ajuste de tuercas, incorporando el no pago de los pagos provisionales mensuales (PPM) cuando el dueño no paga impuesto personal, evaluar si es factible que las cooperativas pequeñas puedan utilizarlo, revisar las trabas para recibir a contribuyentes desde la renta presunta, aplicación de la boleta electrónica según tamaño de la empresa, entre otros. Es recomendable analizar en su mérito los temas planteados por la Conapyme y la Asech, indistintamente.

- El gobierno ha señalado que la reforma que ingresó a trámite no será la misma que será aprobada. ¿Qué cambios ve factible incluir en el proyecto?

- Un tema que podría incluirse es el aumento del impuesto personal desde 35% a 40%, que no comparto, dada la tensa negociación que se viene en el Congreso.