Hutt: “El proceso está muy difícil, esto es un tema laboral no resuelto”

Actualidad

Titular de Transportes espera que las partes lleguen prontamente a un acuerdo.

- Ministra hay inquietud en el comercio exterior por la paralización portuaria en Valparaíso y sus efectos. Algunos apuntan como solución a la ley larga de puertos. ¿Hay intención del gobierno de avanzar en esta materia?

- Sí, eso está pendiente. Nosotros tenemos que retomarlo. Hay varios temas portuarios que están en stand by y que tenemos que abordar, pero ahora lo más urgente es la resolución de este conflicto (entre los trabajadores eventuales y TPS).

- El gobierno, a través de la Empresa Portuaria de Valparaíso ha promovido el diálogo. ¿Cómo ha visto el proceso hasta ahora?

- El proceso está muy difícil, esto es un tema laboral no resuelto y lo que hemos hecho es usar las únicas facultades que tenemos. Es más bien un tema de buena voluntad, de tratar de encontrar a las partes, que se junten y eso se logró recién el martes, y el miércoles la asamblea votó, se rechazó la oferta. Y como estaba condicionada a que si era rechazada se juntarían de nuevo hoy (ayer), espero que avancen más y que logremos dentro de esta semana llegar a un término de este conflicto, porque nos está generando una incertidumbre respecto a la capacidad portuaria, que es muy perjudicial.

- Usted ha dicho que el gobierno no abandonará la revisión del cumplimiento del contrato de concesión de TPS, pero ¿de verdad estarían dispuestos a quitarles la concesión si no cumplen?

- Es nuestra obligación hacer cumplir el contrato. Esto no es una cosa de buena voluntad. El rol de la empresa portuaria como contraparte es hacer que el contrato se cumpla en toda su extensión y si hay una infraestructura entregada a un privado para operarla, su deber es operarla. Puede ser que no haya ocurrido antes, pero a mi juicio es muy importante que las empresas portuarias tengan el ojo puesto en un cumplimiento estricto de todas las condiciones contractuales.

- A juicio del gobierno, ¿en este caso no aplicaría el motivo de fuerza mayor para no cumplir con el contrato?

- No. Nosotros le contestamos (a TPS) que no hay fuerza mayor, lo cual queda demostrado en que uno de los dos operadores del mismo puerto está operando normalmente y no tiene ningún impedimento. De hecho, el puerto no está bloqueado y ayer la misma empresa TPS mandó una carta a la Empresa Portuaria de Valparaíso diciendo que ya consideraban descartada la fuerza mayor, pero bastante más tarde de lo que efectivamente ocurrió, así que hay una discusión pendiente. Pero a mi francamente lo que más me importa es que ellos se junten, hablen seriamente y lleguen a algún acuerdo.