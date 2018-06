Impuestos: Hacienda explora acuerdo y anuncia cambios acotados a norma antielusión

Actualidad

Carolina Fuensalida aseguró que se mantendrá espíritu de la cláusula, lo que generó una positiva reacción en la oposición.

El gobierno está consciente de que el escenario político para sacar adelante la modernización al sistema tributario está cuesta arriba.

Una muestra de aquello fue que el presidente de la República, Sebastián Piñera, cedió a su idea de rebajar el impuesto a las empresas -de 27% a 25%- como lo prometió en su campaña, debido a la falta de apoyo político y la estrechez de las cuentas fiscales.

Otro de los temas que genera ruido en la oposición por estos días es la norma general antielusión (NGA). El Ministerio de Hacienda busca realizar modificaciones a la cláusula, aprobada en el gobierno anterior, a lo que la exNueva Mayoría ha respondido que se opondrá en la medida que debilite la aplicación de la norma. Esta establece que el Servicio de Impuestos Internos (SII) podrá recalificar como elusivos actos u operaciones cuyo único fin sea reducir la carga tributaria.

En esta línea, el Ejecutivo dio ayer una nueva señal. En el marco de un seminario organizado por el presidente del Senado, Carlos Montes, la coordinadora de Modernización Tributaria de Hacienda, Carolina Fuensalida, anunció que la cartera realizará modificaciones acotadas a la regla, buscando avanzar hacia una aplicación efectiva de la cláusula.

El escenario escogido por Fuensalida no fue al azar. En la audiencia en el exCongreso en Santiago se encontraban los más altos ejecutivos que tramitaron la reforma del gobierno anterior, como el exsubsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, los exministros de la cartera Rodrigo Valdés y Nicolás Eyzaguirre, los excoordinadores tributarios Alberto Cuevas y Sergio Henríquez, y parlamentarios opositores como Ricardo Lagos Weber (PPD), Jorge Pizarro (DC), y el expresidente del Senado, Andrés Zaldívar.

Fuensalida comenzó su ponencia asegurando que el gobierno se declara como un “absoluto fanático” de la norma antielusión, recalcando que en visión del Ejecutivo es “necesaria” su existencia, a pesar de que es perentorio realizarle “adecuaciones”.

“Creemos que es bueno y que es necesario que exista una norma antielusión. Queremos que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias en fondo y forma, y creemos que es una muy buena herramienta para ambas partes”, aseguró.

“La norma requiere adecuaciones, pero no son adecuaciones que pretendan reescribir la norma, creemos que necesita perfeccionamientos que permitan hacer más preciso el principio de legalidad tributaria. Las adecuaciones que se requieren son menores, vamos a seguir hablando probablemente de abusos de las formas jurídicas y de simulaciones”, recalcó Fuensalida, quien señaló que busca “desmitificar” la idea instalada en la oposición de que el gobierno busca debilitar la norma.

Positiva reacción

El exasesor de Hacienda y expositor en el seminario, Francisco Saffie, valoró el mensaje de Fuensalida, enfatizando que es “bueno” que haya acuerdo respecto a la importancia de la normativa, pero defendió el carácter disuasivo de la norma: “La ley tributaria no puede prever todas las situaciones en que puede haber elusión, para eso la NGA es un instrumento muy valioso.

Micco destacó la aclaración de la autoridad: “No queda más que estar contento al mirar la mitad del vaso medio lleno, ahora cuando se ingresen las propuestas hay que estar muy atentos a los detalles, sobre todo respecto a qué tan restrictiva quedará la norma en la ley”.

Lagos Weber señaló estar “un poco más tranquilo” tras la exposición, asegurando “se despejan algunas aprensiones, ya que se está valorando la cláusula antielusión”.

El senador UDI Juan Antonio Coloma planteó que el tono de lo anunciado por Fuensalida ayuda a calmar los ánimos y allanar el camino a un acuerdo, sin perjuicio de que “quedó claro que la norma original que el gobierno anterior había planteado en materia de elusión tenía falencias graves y severas”.

Mientras que Montes se declaró “sorprendido” por la disposición del gobierno a hacer cambios acotados a la normativa: “Hay algunos que quieren focalizar mucho el uso de la norma antielusión. O sea, perder el poder disuasivo que tenga, pero eso tendrá que verse a partir de la propuesta que se ingrese al Congreso”.

El sorpresivo round entre Fuensalida y Saffie

Una situación llamativa se vivió durante el seminario, luego de que Carolina Fuensalida declinara referirse a la potencial aplicación de la norma antielusiva en la venta de acciones de SQM por parte de Nutrien. La abogada dijo que era un tema que está siendo analizado por el SII. Sin embargo, Francisco Saffie abordó en dos oportunidades la operación, ante lo cual Fuensalida le señaló que no habían sido convocados para tocar ese caso, sino para hablar de la necesidad de realizar cambios a la normativa.

SQM: Micco y Saffie ven posible elusión en venta del control de la empresa

Inevitablemente fue un tema que se tocó ayer en el seminario sobre la norma antielusión organizado por la presidencia del Senado: la operación mediante la cual Nutrien vendió el 24% de las acciones de SQM a la china Tianqi, la que podría estar exenta del pago de impuesto a las ganancias de capital.

El caso ha estado en el debate debido a que semanas antes de que se anunciara, la compañía vendedora contrató a Banchile como market maker para aumentar el nivel de transacciones de las acciones serie A de la minera no metálica, las cuales no disponían de mucha liquidez en el mercado bursátil.

La normativa tributaria establece que la ganancia en la compraventa de acciones con alta presencia en la bolsa están exentas del tributo a las ganancias de capital. Estimaciones privadas consideran que el beneficio tributario al que se podría acoger Nutrien superaría los US$ 1.000 millones.

El docente de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) y exasesor del Ministerio de Hacienda, Francisco Saffie, aseguró que ve factible aplicar la norma general antielusión en este caso, debido a que estaría vulnerándose el espíritu del beneficio tributario para las ganancias de capital, el que apunta no a reducir la carga tributaria, sino a aumentar la profundidad del mercado de capitales.

"Si uno quisiera aplicar la norma antielusión ahí, lo que está en discusión es si la naturaleza de un contrato de market maker va a generar presencia bursátil o no. ¿Es una herramienta que da la legislación para generar presencia bursáril? Sí. Pero la pregunta que nadie se hace es cuál es el sentido del beneficio tributario. ¿Satisface ese contrato de market maker la función de profundizar el mercado de capitales? La respuesta es que no", advirtió el académico.

También presente en el seminario, el exsubsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, sostuvo que este es un caso donde la norma general antielusión puede ser puesta a prueba. "Claramente, es una cantidad de recursos muy importante para el Fisco, en momentos en que el Ministerio de Hacienda ha planteado la importancia de tener recursos para el país. Alguien puede ver que lo que se hizo en la contratación del market maker no cumplía el fin último que tenía la ley, que es crear liquidez para las acciones. Si se comprueba que eso es así, ahí se debe aplicar la norma antielusión. Esto es algo que tiene que ver el SII y después lo tienen que sancionar los tribunales", manifestó.