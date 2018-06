Actualidad Infraestructura: nuevas pistas por ruta 5, extender Carretera Austral y red de fibra óptica para conectar con Asia Doble calzada desde Arica a Puerto Montt y calzadas triples o cuádruples en las zonas de mayor tráfico, son parte de las promesas. Parte importante de los anuncios se centraron en temas de infraestructura. Piñera dijo que se fortalecerá la Ruta 5, con "doble calzada desde Arica a Puerto Montt y calzadas triples o cuádruples en las zonas de mayor tráfico". También dijo que se avanzará en la ruta longitudinal de la Costa y la Cordillera y extender la Carretera Austral desde Puerto Montt a Villa O'Higgins–Tortel. En materia de telecomunicaciones, dijo que se fortalecerá la red de fibra óptica, "que una e ilumine todas las comunas y escuelas de Chile, permitiendo una red de WIFI abierto y gratuito en los lugares públicos más concurridos, y un cable submarino, que nos integre digitalmente al mundo del Asia Pacífico". En puertos, además del ya anunciado Puerto de Gran Escala en San Antonio, dijo que se ampliará la capacidad en Valparaíso. En aeropuertos, además de la expansión en curso del Aeropuerto de Santiago, explicó que se harán proyectos para Concepción, Arica, Iquique, La Serena y Puerto Montt. Noticias Relacionadas Actualidad Educación: Piñera anuncia Sistema Único de Crédito sin intervención de la banca privada Actualidad Ley Reservada del Cobre: Piñera anuncia nuevo sistema con fondo especial para emergencias Actualidad Presidente compromete para 2026 funcionamiento de tres nuevas líneas de Metro

