Insulza y nombramiento de Bachelet en la ONU: “La tarea es difícil, va a tener que hacer un trabajo muy fino para convencer a la gente”

El senador consideró "una gran decisión" ya que "fortalece a la ONU".

El senador José Miguel Insulza alabó la nominación de la expresidenta Michelle Bachelet en el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos

"Me parece una gran decisión y fortalece a la ONU, la presidenta Michelle Bachelet es una personalidad con pleno reconocimiento internacional", aseguró en Duna.

No obstante, reconoció que se viene un camino complicado para la exmandataria. "La tarea es difícil, la presidenta va a tener que hacer un trabajo muy fino para convencer a la gente, su trabajo será más de promoción que sanción", afirmó el exsecretario general de la Organización de los Estados Americanos.

"Este cargo sin duda es el más importante en materia de derechos humanos, ella tiene que hacer un trabajo de convicción y conversación con los gobiernos internacionales, no va a ser la persona que se ponga a la cabeza de ningún movimiento. No esperen ver a la presidenta Michelle Bachelet en contra de ningún país porque ese no es el rol" , explicó.

Al ser consultado sobre una posible nueva candidatura de la exmandataria, el parlamentario fue tajante en decir que "ella ha dicho varias veces que presidencia no va a buscar".

Respecto a la falta de liderazgo en la izquierda y la pérdida de uno tan relevante como el de la ex presidente, Insulza afirmó que "los tiempos tienen que cambiar no podemos seguir Piñera- Bachelet y viceversa" .