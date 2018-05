Actualidad INTERACTIVO | Migrantes dedicados a estudios y comercio lideran regularización Haitianos lideraron con distancia sobre venezolanos, peruanos y colombianos. Un positivo balance del primer mes de vigencia del proceso destinado a regularizar la situación de los migrantes en el país realizó ayer el Ministerio del Interior. “Es un proceso exitoso para comenzar a ordenar nuestra casa. No solo con el proyecto de ley enviado a la Cámara de Diputados, sino que junto con fortalecer los controles y fiscalización de pasos fronterizos. No más migración fuera de control como lo que había”, planteó el titular de la cartera, Andrés Chadwick. De acuerdo a las cifras entregadas por Interior, los extranjeros registrados sumaron 125.578 entre el 23 de abril y 23 de mayo y de estos las mujeres fueron 55.253 y los hombres 70.325. Respecto de la procedencia de los migrantes, predominó Haití y lo secundaron a distancia Venezuela, Perú, Colombia, Bolivia, República Dominicana y Cuba. El detalle de los números Los antecedentes publicados por Interior también arrojaron que la mayoría se declaró como estudiante (3.873), comerciante (3.428), obrero (3.285) y empleado (3.073). Más atrás, se ubicó dueña de casa (2.670), mecánico (2.518), vendedor (2.153), albañil (1.832), constructor (1.780), agricultor (1.755) y profesor (1.700), entre las principales. Un peso relevante lo tuvo en este primer mes quienes se definieron como mayores de edad, los que alcanzaron a 113.149, mientras los menores llegaron a 12.429. De acuerdo al estado civil, el liderazgo correspondió a los solteros , con 102.879, seguido muy a distancia por 18.466 casados, 2.183 definidos como conviviente civil, 906 divorciado y viudo (a) 535. No informó un total de 609. Los inscritos que reconocieron un ingreso al país por paso habilitado totalizaron 112.929 y aquellos por paso no habilitado 12.649. En la Región Metropolitana se registró el mayor número de regularizaciones, seguido por Tarapacá y Antofagasta (ver tablas). Este proceso de regularización tiene una contraparte relacionada con la concesión de visas, que en el caso de Haití han sido muy limitadas desde que el gobierno lanzó medidas en un intento por ordenar la llegada de extranjeros al país. Noticias Relacionadas Actualidad Senador Harboe insta al gobierno a no enviar un proyecto con "letra chica" para bajar los planes de las mujeres en las Isapres Actualidad ¿De dónde vienen, qué edades tienen y qué hacen? Los datos que arroja el primer mes de regularización de los migrantes Actualidad Luksic entra al debate por reforma tributaria: "Urge simplificar el sistema"

