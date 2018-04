Internas DC: el complejo ejercicio de Alberto Undurraga para levantar una lista

Actualidad

Como existe total incertidumbre, algunos adherentes del exministro dicen que mañana a más tardar se conocerá si el senador Huenchumilla lo acompaña o no; mientras que otros dicen que nunca antes de la próxima semana saldrá humo blanco.

Aunque aún falta una semana para que los candidatos a presidir la Democracia Cristiana (DC) inscriban sus listas, ya que el plazo final se cierra el 27 de abril, el escenario no parece estar muy claro para la candidatura del exministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, pues aún no logra convencer al senador Francisco Huenchumilla para que se decida a participar en el equipo que deberá enfrentar la candidatura del exdiputado Fuad Chahín.

No han sido fáciles estos días para el exministro, porque -según comentan entre sus propios partidarios- está obligado a levantar una lista competitiva, lo que no es posible sólo con el respaldo de los "príncipes", facción a la que pertenece al interior del falangismo. De ahí la importancia de unir fuerzas con Huenchumilla -y una parte de la disidencia-, que si se ha hecho de rogar no es sólo por capricho; sino porque está consciente de que está obligado a ganar.

El senador por La Araucanía se está convirtiendo en una figura emblemática para un sector de la DC, entre otras cosas, porque logró recuperar un escaño para el partido en la Novena Región. En esa disputa se enfrentó con Chahín y lo venció. Por lo tanto, sin duda, está poniendo en juego su capital político al integrar la lista del exministro, ya sea liderándola o sólo integrándola. Porque de perder frente al exdiputado su liderazgo será puesto en tela de juicio, inevitablemente.

Y quienes han seguido los vaivenes de la conformación de la lista Undurraga-Huenchumilla, sostiene que este último no va a dar un paso en falso, por lo que en este proceso se calcula hasta el último militante que votaría por su lista, para asegurarse de que hay agua en la piscina.

Uno de los parlamentarios que apuesta por una lista conjunta entre Undurraga y Huenchumilla, adelanta que entre hoy y mañana "el tema tiene que estar zanjado". Pero admite que no necesariamente la lista va a ser encabezada por Undurraga, sino que todavía es posible que el senador por La Araucanía sea quien lidere esta apuesta.

Algo que no comparte el diputado Pablo Lorenzini -quien negoció un cupo en la lista de Undurraga luego que no llegara a acuerdo con Fuad Chahín-, pues afirma que "la idea (de quienes respaldan la opción del exministro) es que Undurraga presida" y que si se ha esperado tanto por el senador es porque "la próxima directiva que conduzca el partido debe contar con una respaldo mayoritario", por sobre un 50%, recalcó.

Respecto al senador, dice que él mismo ha argumentado que no poder encabezar la lista porque está recién llegado a la Cámara Alta y el partido requiere "dedicación exclusiva".

Justamente apuntando a ese objetivo de ser mayoría, comentan algunos partidarios del exministro, es que se le habría ofrecido un cupo en la lista al alcalde de Concepción Álvaro Ortiz, hijo del diputado por la zona José Miguel Ortiz. Ello porque esa región es donde se concentra un importante número de militantes.

Mientras tanto, tras participar en el homenaje que la directiva de la DC le hizo al expresidente Patricio Aylwin al cumplirse dos años de su fallecimiento, Chahín está de espectador esperando para saber a quién deberá enfrentarse. Pero aclara que "a mí no me importa quién esté al frente, lo que me importa es que seamos capaces de tener una mesa lo suficientemente cohesionada y no un pegoteo, un arreglín de última hora, para tratar de tener un buen resultado electoral", e insistió en que aspira a una directiva "que tenga la capacidad de conducir el partido en tiempos difíciles".