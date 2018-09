Inversiones público-privadas por US$ 24 mil millones contempla plan para reactivar La Araucanía

Actualidad

Inversión estatal prevista para la zona crecerá 35% hasta los $ 940 millones en 2019 y así “avanzar desde el primer día”, dijo el mandatario.

Inversiones por un total de US$ 24 mil millones, donde US$ 8 mil millones son de origen público y US$ 16 mil millones privado para los años 2018-2026, anunció ayer el presidente de la República, Sebastián Piñera, como parte de la agenda de impulso que considera el Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en la Araucanía.

“Este plan parte con un sentido de urgencia y una necesidad de eficacia para lograr empezar a cambiar una historia que, todos sabemos, ha estado plagada de desencuentros y de sufrimientos”, afirmó el mandatario en el marco de un acto donde estuvo acompañado por los ministros del Interior, Andrés Chadwick; de Desarrollo Social, Alfredo Moreno; el Intendente de la Araucanía, Luis Mayol, parlamentarios, comunidades y líderes mapuche.

El acuerdo, dijo Piñera, está fundado en “tres principios esenciales: la voluntad de diálogo, colaboración, la búsqueda de acuerdos y la paz; el reconocimiento, la valoración, el aprecio, el apoyo y el compromiso de preservar la cultura, las tradiciones, la lengua, las costumbres, la educación, la salud y la cosmovisión de nuestros pueblos originarios; y hacerlo de manera oportuna, lo antes posible, sin perder más tiempo”.

Todo lo anterior para alcanzar “ese gran acuerdo que va a significar diálogo, colaboración y paz, que son tres fines en sí mismos, pero también son poderosos instrumentos para lograr que La Araucanía experimente un verdadero renacimiento”, dijo el mandatario.

Piñera explicó que se presentará una reforma constitucional que incorpora en la Carta Magna el reconocimiento y la valoración de los pueblos originarios que habitan nuestro territorio, y se pondrá urgencia a los proyectos de ley que crean el Ministerio y Consejo de los Pueblos Originarios.

También se avanzará en una ley de cuotas mínimas para promover la participación de candidatos de pueblos originarios en las elecciones, se trabajará en un conjunto de herramientas que potencian las iniciativas productivas y se permitirá a las comunidades titulares de tierras que pueden dividir total o parcialmente el título común.

Explicó que “de esta manera la voz de nuestros pueblos originarios será escuchada con mayor fuerza en todas las instancias de cargos de elección popular, desde concejales hasta diputados y senadores”.

Claro de que “habrá algunos escépticos que van a decir esto no es posible”, Piñera resaltó la necesidad de “poder transformar esta vieja “Región de la Frontera”, en la “nueva y pujante Región de La Araucanía”.

Para ello, y simulando lo que se hace en Londres, se hará un Día de La Araucanía, en que ciudadanos y habitantes de la región puedan expongan proyectos a los principales inversionistas nacionales y extranjeros que se pueda convocar.

“La inversión pública durante el año que viene, y que ya está contemplado en el Presupuesto que enviaremos al Congreso en los próximos días, aumenta 35%, pasando de $ 600 millones, a más de $ 940 millones, como una muestra firme y clara de que en esto tenemos que avanzar desde el primer día”, precisó.

Medidas incluyen cuota para pueblos indígenas en el Congreso

Presentar antes de fin de año una reforma constitucional para reconocer y valorar los pueblos indígenas.

Poner urgencia a proyectos que crean el Ministerio y Consejo de Pueblos Indígenas.

Avanzar en una ley de cuotas mínimas para promover mayor participación política de los pueblos indígenas e incorporar un incentivo económico a través de un reembolso mayor por voto obtenido por los candidatos indígenas.

Permitir que Asociaciones Indígenas definidas por la Ley 19.253 puedan ser propietarias en territorios donde históricamente han habitado.

Permitir posibilidad de celebrar distintos contratos, tales como mediería, arriendo, sesión de derechos y otros en tierra individual o comunitaria indígena por hasta 25 años.

Permitir que asociaciones indígenas puedan postular al Fondo de Desarrollo Indígena.

El desarrollo integral e inclusivo mediante el Plan Impulso Araucanía que contempla 491 proyectos de inversión pública en ocho años equivalentes a un aporte de US$ 8.043 millones en tre 2018-2026.

Crear el Parque Cautín de Temuco el cual incorporará casi 28 hectáreas de áreas verdes a la comuna.

Construir puente Trengtreng Kaykay con un diseño inspirado en la cultura y mitología Mapuche para mejorar la conectividad entre Temuco y Padre Las Casas.

Mejorar más de 1.100 kilómetros de caminos básicos y más de 4.700 km de caminos indígenas al año 2026.

Desarrollar redes de monitoreo de calidad de aguas de la cuenca del lago Villarrica, y los principales lagos de la región.

Impulsar la educación técnico profesional mediante la apertura de al menos 10 Liceos Bicentenario en la región.

Garantizar cobertura y brindar atención digna a las comunidades mediante el término de obra de 10 hospitales que aportarán en total 760 nuevas camas.

Convertir a Temuco en una de los 5 polos de desarrollo nacional de Alta Resolutividad en el tratamiento del Cáncer.

Establecer un programa de Garantías Especiales utilizando a Corfo y a BancoEstado y apoyar la reconversión agrícola mediante un subsidio del 80% del valor de algunas plantas por parte de Corfo.

Empresarios valoran anuncios y comprometen apoyo

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Alfondo Swett, comprometió ayer el apoyo de todos los empresarios que agrupa la entidad para que tanto el Acuerdo Nacional como el Plan Impulso Araucanía "se concreten de la mejor forma y en los tiempos programados, para mejorar efectivamente el futuro de esta región".

De hecho, el líder de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Ricardo Ariztía, sostuvo que con las medidas anunciadas "se activará el desarrollo productivo a través de un mejor aprovechamiento de las tierras y nuevas inversiones, dotando a la zona de una mejor infraestructura, conectividad y progreso".

"Valoramos, además, que el programa cuente con el financiamiento estatal necesario y comprometa recursos del sector privado para dar paso un cambio sustantivo en pos del desarrollo y la paz de la Araucanía", dijo el presidente de una de las ramas de la CPC.

Matte: "Por primera vez, desde que recuerdo, un Presidente quiere

afrontar el problema de frente"

Como "un comienzo esperanzador" calificó el director de empresas CMPC, Bernardo Matte, los anuncios dados a conocer en Temuco por Sebastián Piñera. "Esto hay que tomarlo como un inicio, pero valoro y destaco que por primera vez, desde que recuerdo, hay un Presidente y un equipo de gobierno que quiere afrontar el problema que hay en La Araucanía de frente y que está dispuesto al diálogo y eso es muy valioso".

- ¿Es más atractiva ahora la Araucanía para invertir?

- Nosotros como empresa estamos en la Araucanía hace 100 años, así que no nos va a cambiar la perspectiva. Pero el poder encontrar acuerdos y la paz -que hoy se echa mucho de menos- por supuesto que la hará más atractiva para personas que hoy no quieran atreverse a venir a vivir o invertir aquí por el clima de violencia que viene desde siglos. Ojalá este inicio de plan conlleve a acuerdos y es importante que el pueblo mapuche tenga la posibilidad de participar en estos diálogos.

- ¿Qué señal puede dar el empresariado para este acuerdo?

- Lo que hemos hecho y seguir haciendo es sentarnos a conversar con las comunidades para buscar soluciones a problemas específicos y tener una buena vecindad y revalorizar la cultura del pueblo mapuche. Una de las cosas que hemos hecho mal en el pasado, como Chile, es que toda la tendencia fue chilenizar al pueblo mapuche y eso es un error; lo que hay que hacer es lo inverso, es mapuchizarnos más los chilenos, así es como los pueblos se unen y las culturas se unen, no imponer una sobre otra, sentirnos orgullosos de nuestros pueblos originarios.

- ¿Qué le parece que se piense incluso hacer una día de la Araucanía para atraer inversiones?

- Lo acabo de oír, es interesante, pero primero leamos el documento que el Presidente dijo que se dará a conocer y veamos cómo reaccionan los distintos actores.

"Estoy con esperanza"

- ¿Cómo ha visto la economía con todo lo que implica al guerra comercial entre China y EEUU?

- La economía está turbulenta a nivel internacional, en eso no hay duda, pero Chile está poco a poco retomando una senda de un mayor crecimiento, así que estoy con esperanza.

- El FMI elevó la proyección de crecimiento para 2018.

- Así es, uno ve todo eso con ganas, con esperanza y por supuesto poniéndole el hombro para que eso suceda, si las cosas no pasan solas, hay que construirlas por todos. Chile esta bien con su economía, los grandes números siguen o están peores que hace 15 años, pero todavía dentro de un marco que seguimos siendo los mejores en Latinoamérica y eso nos va a ayudar a defendernos en caso que las turbulencias mundiales sean demasiado grandes, pero espero que no lo sean.

- En el caso de CMPC ¿cómo van las inversiones, con análisis permanente del exterior?

- Por supuesto, somos una empresa que está muy internacionalizada, especialmente en Latinoamérica, México, Perú, Colombia y Chile están creciendo, pero Brasil lo contrario, está con problemas, así que es una mezcla. Pero seguimos adelante, es un buen año para la compañía porque los precios de la celulosa están altos, ha sido un buen año en cuanto a resultados, las plantas están funcionando bien. Ha habido fuertes cambios en los equipos humanos de la papelera, hay todo un equipo nuevo, así que hay que darles tiempo para que se ejecuten. Estamos con mucha esperanza.