Jaime Tohá: “Desde mi entorno familiar existe apoyo y orgullo por lo que estoy haciendo”

Actualidad

El director de Junaeb tiene la convicción de que Chile debería acostumbrarse al sistema de ADP y a que los técnicos no cambien con cada administración.

De militancia socialista, el ingeniero agrónomo de la Universidad Católica fue seleccionado en enero de 2018 por el Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) para liderar la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), Jaime Tohá. Y a casi un año de la administración Piñera, el hijo del diputado homónimo, sobrino del emblemático exministro de Defensa de Salvador Allende, José Tohá, y primo de la exalcaldesa PPD de Santiago Carolina Tohá, sigue ahí.

A él no le molesta explicarlo y tras unos minutos de conversación tampoco es difícil comprender sus razones. Ha trabajado durante gran parte de su vida profesional en el ámbito técnico del servicio público pero en el área de turismo; así, llegar a Junaeb fue un verdadero desafío que se tomó muy en serio.

Nada le complica su árbol genealógico que lo sigue acercando a grandes figuras del acontecer político actual, ya que a través de su hermano Juan José, quien está casado con Francisca Lagos, está ligado al expresidente Ricardo Lagos Escobar. De ahí que resulte a lo menos llamativo que asumido el presidente Sebastián Piñera se haya quedado en el cargo.

Con una jornada de trabajo intensa -en promedio le dedica 12 horas diarias- admite que se afecta la vida familiar. Pero su pareja, María Elina Cruz, sabe entender pues también se desempeña en el servicio público como fiscal de Corfo. Organismo por el que también pasó el ingeniero y donde ejerció el cargo de gerente del Cluster de Turismo. Y como coincidencia de la vida, su mejor amigo -con el que vivió cuatro años y medio, mientras estudiaban en la universidad- es el actual vicepresidente de Corfo, Sebastián Sichel; incluso Jaime Tohá es el padrino de uno de sus hijos.

Socialista y de la “U”, por tradición familiar; presidente de la Asociación de Criaderos de Gallinas Indígenas -para su preservación- y también cría, junto con su padre en la parcela en Chillán, alpacas, ovejas de Somalía y conejos son algunas de sus aficiones.

Su permanencia en el organismo durante este gobierno le hecho pasar malos ratos. Alpunto que un grupo de militantes del PS hizo una presentación en su contra ante el Tribunal Supremo del partido, del que resultó absuelto, por unos despidos realizados en Junaeb. Sin embargo, Tohá explica que “no hay ni un cargo ni una acusación puntual, sino un planteamiento que no comparto”, en cuanto a que debido a su militancia no debería tener un cargo directivo en este gobierno.

-¿Cómo sobrevive un Tohá en el gobierno de Piñera?

-Como cualquier persona, haciendo bien el trabajo. Lo que me he planteado es que tengo un compromiso primero con la Junaeb, desde el punto de vista de sacarlo de la situación en que se encontraba y por eso me vine a trabajar a Junaeb. No ha habido ningún cambio en la línea de hacer de este servicio uno más eficiente, más transparente, las licitaciones más competitivas y abiertas y hay una continuidad. Por eso sigo feliz con la tarea.

-Profesionalmente no debe ser complicado si uno hace su trabajo, pero usted es militante socialista, tiene lazos familiares que llegan hasta el presidente Lagos, en fin…

-Desde mi entorno más cercano y familiar lo único que existe es apoyo y orgullo por lo que estoy haciendo. No hay otra cosa. Y también tiene que ver con que si uno quiere salir de la forma en cómo se ha administrado históricamente el Estado en Chile, estas cosas son las que tienen que pasar a ser secundarias y no relevantes, el apellido, la trayectoria.

-Pero estamos en Chile.

-Si uno toma la decisión de ser parte de la profesionalización y de un cambio en cómo se administra el Estado, también tiene que ser capaz de dejar eso de lado. Sin renunciar a lo que se es ni a la carga que tiene el nombre, no se puede autoexcluir de los procesos de las cosas que espera que cambien. La mejor forma de hacer un cambio es hacerlo primero uno mismo.

-¿Ha pensado renunciar al PS?

-No. En 2004 yo era independiente y desde el partido se me pidió ser candidato a concejal por Santiago, después de algunas conversaciones asumo el desafío y luego me pareció razonable iniciar mi militancia.

-¿Cómo es la relación con su papá, diputado socialista?

-Con mi papá tengo una relación muy estrecha y conversamos permanentemente de la actualidad, yo estoy muy orgulloso de lo que él hace como diputado y él está muy orgulloso de lo que yo hago como director de Junaeb.

-¿Se comenta mucho de política?

-Diría que obviamente conversamos mucho de grandes temas y visiones país; pero no de la contingencia. Siempre compartimos miradas más de largo plazo, miradas de Estado. Siempre miramos hacia dónde creemos que tienen que avanzar las cosas, hacia dónde tiene que avanzar Chile.

“Don Ricardo siempre tiene anécdotas muy interesantes”

-Esa forma de ver las cosas es similar a la del presidente Lagos, imagino que compartirá algún encuentro familiar con él, ¿han conversado acerca, por ejemplo, de si lo que usted está haciendo es a lo que Chile debe aspirar?

-La verdad es que no. Efectivamente he compartido en espacios familiares con él, pero los protagonistas son los nietos, no la política. Mi hermano tiene hartos hijos y otros parientes también llevan niños; esos encuentros tienen que ver con el asado y los niños. Aunque don Ricardo Lagos siempre tiene anécdotas muy interesantes y entretenidas de escuchar.

-¿Cómo es su relación con Carolina Tohá?

-Ella es mi prima hermana y, por supuesto, tenemos una relación familiar súper cercana. Nos vemos siempre, en los cumpleaños, los encuentros familiares, navidades, año nuevo.

-¿Es su prima regalona o una de las más cercanas?

-Una de las más cercanas, por supuesto. Ellos también tienen una cercanía muy grande con mi padre. Perdieron a su papá muy chicos y mi padre cumplió un rol importante para ellos. Eso hace que seamos dos familias muy cercanas.

-Y desde el oficialismo, ¿cómo se siente, como un bicho raro o siente que lo reciben bien?

-Desde el ministerio sólo puedo decir que he tenido el apoyo absoluto del subsecretario, del ministro en su momento, de la ministra y se me ha planteado que hay una evaluación muy positiva del trabajo que estoy haciendo. Me han pedido que avance en esa línea y profundice algunos aspectos que tienen que ver con el énfasis de primera infancia, de modernización, digitalización, de licitaciones competitivas y abiertas. Se me ha manifestado que hay una muy buena evaluación de mi trabajo y que mi continuidad tiene que ver con eso y nada más. No puedo negar que hay casos muy puntuales de algunos parlamentarios que han cuestionado mi continuidad y me parece que están en todo su derecho, ellos son actores políticos. Cuando fui nombrado en el gobierno anterior también hubo cuestionamientos. Es su rol como actores políticos y yo tengo que hacer el mío de validarme como técnico.

-Nada personal.

-No, nada personal. Es su rol, puedo compartirlo o no. Aunque me parecen más válidas las opiniones críticas al balance de mi gestión que a la militancia, que me parece que no debe ser un elemento a tomar en cuenta en estos servicios técnicos, en un Estado ideal.

-¿Y en el ministerio no complica su militancia socialista?

-Nunca ha sido tema, siempre se ha hablado de mi trabajo. Podemos haber comentado algunos casos más bien de noticias que pudieron haber salido.

-¿Le gustaría seguir en el cargo?

-Me encantaría completar el ciclo de tres años y no me planteo un escenario más allá. Es un trabajo sumamente desgastante, un servicio que tiene bastantes presiones, su magnitud de operación, de responsabilidad, de la cantidad de recursos que tiene, tiene un costo personal importante. Entonces, aspiro a cumplir con el compromiso que tomé, de tener estos tres años de gestión, de hacer las mejoras y dejar al servicio en un mejor lugar de donde lo encontré, de manera que pueda tener una permanencia en el tiempo. Un rediseño para un servicio que efectivamente quede inmune a la influencia que venía del exterior y que ocurría en el pasado.

“Captura de la institución”

-¿A cuánto alcanza el presupuesto de Junaeb?

-Junaeb maneja $ 1,1 billones, es un presupuesto enorme. Es el 9,5% del presupuesto del Ministerio de Educación, equivalente al 2,5% del Presupuesto nacional. Así es que es muy relevante. Somos el principal comprador de usuarios de ChileCompra, el año pasado superamos a Cenabast.

-¿Cómo se hace para que los funcionarios no sean cooptados por las empresas cuando hay tantos recursos en juego?

-Esa es una de las tareas que nos hemos impuesto, por lo que algunos llegamos a Junaeb; porque había una situación de captura de la institución por parte de la política, de las empresas y, por qué no decirlo, de algunos grupos de interés entre los funcionarios. Una de las cosas que nos permite evitar eso, es tener licitaciones competitivas y transparentes y eso es lo que estamos haciendo a través de una comisión autónoma que adjudica.

-¿Cómo se explica que la última compra de alimento se haya hecho por trato directo? Se lo pregunto porque se presume que la licitación es más transparente.

-Así es y es importante aclararlo. Se hizo una licitación que tuvo problemas en la parte formal administrativa y por eso la comisión propuso dejarla desierta. Pero como había sido súper competitiva y transparente buscamos una alternativa en la forma de contratación.

-¿Las empresas adjudicadas participaron en la licitación?

-Fueron las mismas y sus precios se mantuvieron, no hubo la posibilidad de variar la oferta. No es algo que esté fuera de los mecanismos legales, lo que pasa es que se usa por diversas causales y aquí está la causal de la urgencia.

-Entiendo que se había anunciado un nuevo proceso de licitación.

-Es que evaluamos dos posibilidades: una prórroga en los contratos, para hacer todo el proceso de nuevo, y un trato directo con aquellas ofertas que ya habíamos recibido. Se optó por la segunda, porque los precios eran mejores a los contratos que podríamos haber prorrogado –en la nueva licitación obtuvimos precios un 4% más baratos que los de la licitación anterior, lo que nos significó un menor costo de $ 14 mil millones, no es menor-.

El programa de Harvard que aplican en Chile: "Habilidades para la vida"

-En general se asocia Junaeb con alimentación, ¿qué más hace?

-Tiene una batería de cosas que tiene que ver con todo aquello que un niño requiere para ingresar, permanecer y egresar exitosamente del sistema educativo. En el fondo es un soporte, porque mantienen al niño en el sistema educativo. Tenemos varias áreas, está la más conocida que es la alimentación; después están las becas; tenemos un área de salud que busca levantar cualquier barrera que impida que el niño aprenda en la sala de clases, que ponga atención, que esté cómodo; entonces damos anteojos, audífonos, salud oral y columna. Todo para que el niño no tenga una desventaja para el aprendizaje; el área de logística son los útiles escolares, computadores y administramos el pase escolar. También tenemos un programa muy importante de salud mental, más bien psicosocial.

-¿Cómo es eso?

-Apunta a generar habilidades para la vida, que es un modelo que trabajamos con la Universidad de Harvard, que consiste en intervenciones integrales en el colegio, tiene que ver con que el niño tenga una relación con su entorno. Es una intervención multidisciplinaria y somos un país ejemplar en el mundo, según los estudios de Harvard, porque si bien es acotada tenemos una de las coberturas más grandes del mundo en este momento y es una metodología internacional súper estricta. La intervención es dentro del colegio y tiene que ver con evitar deserción y provocar la adaptación.