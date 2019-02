Juan José Santa Cruz: “Me siento más cercano a Evópoli que a la DC”

Actualidad

El también fundador de Ciudadanos tiene la convicción de que “el de Piñera es un buen gobierno y que ha hecho las cosas en forma sensata”.

Está entre los fundadores de Ciudadanos, pero Juan José Santa Cruz admite que “en términos personales y colectivos tengo una mala experiencia de lo que pasó, motivada por no tomar la definición sobre la adhesión que tendría (Sebastián) Piñera de parte nuestra en segunda vuelta”. Sin embargo, el grupo que se fue con él se reúne permanentemente y adelanta que “a finales de marzo, tenemos un encuentro, y vamos a resolver si hacemos un movimiento, un partido, si conversamos con otras fuerzas políticas afines… En eso estamos”.

Además, en esta conversación con Diario Financiero, el también exDC hace una evaluación muy positiva de lo que va del gobierno, de lo que ha hecho el partido en que militó por tantos años y de lo que se debería esperar de 2019.

-¿Era evidente que debían apoyar a Piñera?

-Para mí resultaba completamente evidente y lo hicimos saber al interior de Ciudadanos un año antes. Se evitó votar internamente para definir el apoyo y todo terminó de la peor manera, porque al final terminamos dando un espectáculo público bien lastimoso.

-Ciudadanos junto con otros partidos y movimientos nuevos hicieron una fuerte crítica a la forma de hacer política de los partidos tradicionales, ¿hace un mea culpa?, porque ustedes no lo hicieron mejor.

-Terminamos peor que los partidos tradicionales. En general nos comportamos de peor manera. Al final, hicimos una crítica al sistema para tener un comportamiento que no se ajustaba para nada a las “buenas prácticas”.

-¿Qué viene hacia el futuro?

-Bueno, de Ciudadanos ni saber (risas). Hay un dicho, que ‘niño que se quemó con leche ve la vaca y llora’.

-¿Cómo evalúa a la DC?

-Creo que, en general, la Democracia Cristiana ha tenido un rol colaborador en materia legislativa y me parece correcto. Pero creo que esta dosis de independencia que ha tratado de manifestar respecto de la izquierda, le va a durar hasta la próxima elección, cuando tenga que hacer pacto electoral.

-¿Hay alguna posibilidad de que vuelvan al partido?

-No, ninguna.

-Cuando piensan en buscar alianzas con otras fuerzas políticas, ¿hacia dónde miran?

-La gran mayoría provenimos culturalmente de un mundo más liberal, de Concertación, etc., y no estamos disponibles a tratar de construir políticas -no dialogar- con la izquierda. Creo que la experiencia del gobierno de la Nueva Mayoría fue nefasta para este país.

-¿A qué partido se siente más cercano: a la DC o Evópoli?

-Sin duda a Evópoli.

-¿Se podría pensar en algún tipo de alianza con ellos a futuro?

-Esas cosas se tendrán que ver, pero si usted me dice con quiénes nos sentimos más cercanos, me siento más cercano a Evópoli que a la DC.

-¿Y cómo diría que lo ha hecho el gobierno de Piñera?

-Creo que el de Piñera es un buen gobierno y que ha hecho las cosas en forma sensata.

-Se le ha criticado, a veces incluso desde su propio sector, los llamados errores no forzados.

-En los gobiernos hay errores no forzados y circunstancias –como la del caso de La Araucanía- que son mala suerte. Más allá de eso, este gobierno apunta en la dirección correcta, ha tenido una postura aperturista. Ha tenido una agenda legislativa bien razonable, porque cuando no tienes mayoría parlamentaria es completamente ingenuo pensar que se puede imponer la agenda de un gobierno, en eso hay que ser realistas. Creo que las políticas que hoy día plantea el gobierno van en la línea correcta.

-¿Qué opina del manejo económico? ¿Comparte las críticas acerca de que no se habría crecido de acuerdo a las expectativas generadas?

-Pienso que fue un buen año económico, con tasas de crecimiento e inversión muy relevantes, que no teníamos hace muchos años. También creo que hay algo de insatisfacción permanente nuestra. Tengo una mirada bastante más optimista de lo que se ha hecho y de lo que puede venir en materia económica para este año, si es que no hay crisis internacionales relevantes.

-¿Comparte la mirada de Igal Magendzo en cuanto a que en 2019 se podría crecer un 3,5%, pero que esa no es una cifra alentadora?

-Un 3,5% es una buena cifra. Evidentemente que me gustaría sobre el 4%, pero no es una mala cifra y menos después de los años que con la Nueva Mayoría tuvimos resultados económicos bastante desastrosos.

-¿El mercado también debería ver positivamente un 3,5%?

-Personalmente creo que sí. Considerando de dónde veníamos es una buena cifra, podría ser mejor pero es una buena cifra. Y creo que el gobierno está planteando reformas razonables como la tributaria, de pensiones, la laboral –que tengo mis reparos- y probablemente abarque la de salud.

-¿Cuánto pueden afectar al ánimo y al ambiente en el mercado estas reformas y particularmente la laboral?

-Está por verse que esto afecte la inversión y el empleo; y tiene mucho que ver con el tenor de la discusión que se produzca en el Parlamento. Hoy día, cuando veo parlamentarios que están diciendo que ni siquiera se abren a la posibilidad de legislar; bueno, creo que existe la clara posibilidad de que la reforma laboral no pase.

-¿Y qué opina acerca del debate que se generó en torno a la indemnización? A su juicio, ¿cuál sería mejor la que existe ahora o la indemnización a todo evento?

-Ninguna la encuentro muy buena, porque la indemnización a todo evento encarece el costo del empleo. Y la actual adolece de mayores grados de flexibilidad; pero además la actual legislación laboral es mentirosa, porque para despedir a una persona hay que echarla por la causal de necesidades de la empresa, lo que es mentira. Y nos acostumbramos en esta cultura a hacer legislaciones mentirosas sin atrevernos a abordar las cosas de frente.