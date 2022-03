Juan Sutil: “Nos interesa colaborar en aquellas cosas que sí son buenas para el país”

Actualidad

El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, llamó al gobierno a realizar un gran pacto de gobernabilidad que permita llevar a Chile al desarrollo. "Nos interesa colaborar en aquellas cosas que sí son buenas para el país", dijo en el programa Mesa Central, de Canal 13.

El representante de los empresarios dijo que "fue una mala señal" que no invitaran al empresariado al cambio de mando y criticó que el programa de gobierno de Gabriel Boric establece la creación de empresas públicas -como ferreterías, constructoras, inmobiliarias y farmacias- "cuando las personas necesitan mejor salud, mejor educación, mejores pensiones, y ese debería ser el foco".

Afirmó que "cuando tú estás compitiendo con recursos del Estado y subsidios, eso no se condice con el justo y correcto competir".

El rol del gobierno, aseguró, "es promover el crecimiento y la inversión". El dirigente gremial también criticó que las propuestas contemplen un mayor rol del Estado, ya que esto iría en contra de la tendencia de los países desarrollados.

"Hay que hacer un pacto de gobernabilidad que vaya más allá de un acuerdo por una reforma tributaria", dijo. Y enfatizó que se debe poner el foco en evitar la elusión y aumentar los impuestos a una base tributaria que tiene una carga menor que la OCDE. Otra de las prioridades, aseguró, es hacer los cambios con gradualidad.

Críticas a la Convención

Sutil también fue crítico del trabajo de la Convención Constituyente, ya que dijo que se está viendo más división y menos acuerdos, lo que va en contra de lo que se necesita. "Sin confianza, el país no se va a desarrollar. En ese sentido, lo primero es ver qué pasará con el proceso constitucional", afirmó.

"En la Convención nos escuchan, pero no nos oyen", reclamó. Y recalcó que la CC no es "políticamente viable" y con eso se arriesga que el trabajo sea transitorio, no permanente.