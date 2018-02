La ambiciosa apuesta de Chile21: Ser el contrapunto del CEP desde la centroizquierda

Actualidad

Para iniciar el área dedicada a las asesorías legislativas, la fundación trabajará con la empresa del exsecom Carlos Correa, Alerta Ley.

El cambio de estatutos que recientemente realizó el centro de pensamiento Chile21, que implicó entre otras cosas el aumento de directores y entrar al área de las asesorías legislativas, apunta a un claro objetivo, que no tiene que ver con hacerle el trabajo a la futura oposición; sino una meta mucho más ambiciosa y concreta, convertirse en un think tank tan influyente como el Centro de Estudios Públicos (CEP), pero desde la óptica de la centroizquierda.

“Quiero que Chile21 sea como el CEP de la centroizquierda. No tenemos ni los recursos que tienen ellos ni la capacidad, pero quiero que sea una opinión respetada, porque incluso este gobierno de (Michelle) Bachelet le hace consultas al CEP en temas específicos, como educación u otros. Mi idea es que el gobierno de (Sebastián) Piñera también pueda recurrir, como contraparte al Chile21”, explica el presidente del think tank, Pablo Velozo, quien de paso aclara que el rol de la fundación no será, en ningún caso, congregar a la oposición, porque esa es tarea de los partidos políticos.

En este sentido, el representante legal de la fundación, el exministro Francisco Vidal, comparte la mirada del presidente del directorio, en cuanto a que la invitación a otros representantes de partidos o corrientes políticas de centroizquierda a ser parte del directorio no significa que se esté considerando la idea de hacer de Chile21 un centro opositor.

A este respecto, Vidal subraya que Chile21 siempre ha sido “un centro de pensamiento para el encuentro del centro y las izquierdas, en diálogo con el gobierno y la derecha”.Adicionalmente -sostiene-, esperan influir positivamente en el mundo político a través de las asesorías legislativas y no sólo autofinanciarse, en la misma línea de lo planteado por Velozo.

Asesorías legislativas

Respecto al trabajo que realizará para Chile21 la empresa de asesorías legislativas Alerta Ley, del exjefe de la Secom, Carlos Correa, Velozo aclara que “lo que quiero hacer es tener un grupo de parlamentarios que puedan requerir nuestra asesoría bien específica y para ello necesito tener oídos y ojos en el Parlamento y esta empresa tiene un sistema no sólo de seguimiento legislativo, sino de seguimiento de contenidos bien específicos”. Pero aclara que si bien Alerta Ley va a proveer algunos insumos, “la que va a hacer la asesoría es la fundación”.

Quienes conocieron el proceso por el cual la empresa de Correa llegó a Chile21 explican que presentó un proyecto que “le gustó mucho al directorio”, por lo que fue aprobado por esta instancia y añaden a la explicación de Velozo que lo que aportará Alerta Ley a la Fundación Chile21 será la plataforma con que ya cuenta esta empresa. Es decir, “Correa será el proveedor de la plataforma de información” con la que el think tank se introducirá en el área de las asesorías legislativas, a partir del próximo período legislativo.

Velozo también confía en que con el nuevo directorio, que estará integrado por algunos exparlamentarios, se facilitará la tarea y aumentará el capital humano o asesores competentes, que se puedan hacer cargo de esta función; que, por lo demás, estará a cargo de alguno de los directores.

E insiste en que el aporte de Correa es “bien científico” si se quiere, pues cuenta con la plataforma para hacer el seguimiento que se plantea la fundación.

Difícil tarea

En todo caso, el cientista político Marco Moreno ve compleja la realización del anhelo de la Fundación Chile21. Particularmente el interés del think tank por entrar al área de las asesorías legislativas en este período en que el Congreso está tan regulado.

A juicio de Moreno, Chile21 “puede ser importante para el trabajo político, pero no para el trabajo legislativo”. Ello, porque “hay una mayor regulación sobre la manera en que se usan los fondos para desarrollar la actividad parlamentaria”, por lo que “no va a ser un tema tan sencillo que se llegue y contrate a cualquier institución, porque se va a especular que, a lo mejor, lo que se busca es financiar a esa institución”.

Así Moreno prevé que debido a la alta fiscalización podría ser difícil el tema de la asesoría legislativa.