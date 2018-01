La defensa completa de Mariana Aylwin ante el Tribunal Supremo de la DC en la que desconoce competencia del organismo

Actualidad

Exministra remitió un texto de seis carillas a la instancia, la que analiza la expulsión de la hija del expresidente Patricio Aylwin.

Aunque existían dudas acerca de si la exministra y exdiputada de la Democracia Cristiana (DC), Mariana Aylwin, presentaría o no su defensa ante el Tribunal Supremo de la colectividad por la solicitud de expulsión que pesa en su contra, ayer llegó el documento al organismo, con lo que se cumplió una etapa y continúa el trabajo del TS ante el cual la propia directiva de la tienda presentó antecedentes adicionales de declaraciones públicas de la hija del expresidente Patricio Aylwin que comprometerían aún más su situación.

La exministra, quien lidera el grupo conocido como "Progresistas con Progreso", hizo llegar el documento vía email y no comparecerá en persona ante el Tribunal Supremo de la DC, que deberá tomarse varias sesiones para resolver, según explicó el propio presidente del organismo, Andrés Parra, por lo que sólo queda esperar.

El texto presentado por Aylwin aborda 16 puntos en seis carillas en las que hace hincapié en el hecho de que las consideraciones y opiniones que ha vertido y por las que fue acusada ante el Tribunal Supremo y solicitada su expulsión son "políticas", e inicia el documento señalando que "soy nacida y criada en la Democracia Cristiana" y hace un recorrido por la historia de su participación en la colectividad de la que podría ser expulsada.

No, obstante en el cuarto punto aborda directamente un aspecto que ponen en duda en algunos sectores del partido y que tiene que ver con su negativa a votar por Alejandro Guillier como estableció el Consejo Nacional de la tienda: "Por cierto NUNCA he votado por un candidato que no sea del partido o el que el partido haya acordado en una instancia legítima".

Así implícitamente pone en tela de juicio, al igual que otros de los militantes que están en su misma situación, la legitimidad del Consejo Nacional para tomar la decisión de llamar a votar por Guillier a su militancia.

E insiste en que "he planteado opiniones políticas compartidas por muchos demócratas cristianos" y parte explicando su accionar desde su desacuerdo con el programa de la presidenta Michelle Bachelet en adelante, pasando por la posterior por la conformación del grupo "Progresistas con Progreso" y destaca su apoyo a la candidatura de Carolina Goic, aunque en el partido se le critica que pese a ello se negó a ser candidata a parlamentaria.

En su escrito, la extitular de Educación de Ricardo Lagos plantea nuevamente sus opiniones acerca de que "la Democracia Cristiana se desdibujó con su participación en el gobierno de la Nueva Mayoría, se asimiló a los partidos de izquierda, perdió su identidad", reiteró.

Y concluye señalando que "todas estas consideraciones son políticas, no tiene que ver con ninguna transgresión a los estatutos. Por lo mismo, con el mayor respeto por el Tribunal Supremo, sostengo que no tiene competencia para dirimir sobre una acusación que pretende acallar opiniones políticas. Por lo tanto, este es un testimonio de las ideas que he sostenido y no una defensa de una acusación que resulta inaceptable en un partido democrático y en el siglo XXI".

