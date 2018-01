La furiosa declaración de Dávalos: hijo de la presidenta acusa a la Fiscalía de corrupta y anuncia querella

Actualidad

La defensa del hijo de la presidenta Michelle Bachelet había apelado a una resolución judicial que había rechazado sobreseerlo, argumentando que después de tres años de investigación todavía no había sido formalizado.

Finalmente, tras una larga batalla en los tribunales, Sebastián Dávalos logró cerrar un complejo capítulo en su vida, luego de que la Corte de Apelaciones de Rancagua resolviera hoy martes sobreseerlo por su supuesta vinculación en el denominado caso Caval, la empresa de su esposa Natalia Compagnon.

El 18 de diciembre, el Tribunal de Garantía de Rancagua había desechado la solicitud del mismo Dávalos argumentando que no era posible "descartar ni afirmar” su responsabilidad en delitos de negociación incompatible, tráfico de influencias y violación, mientras se desempeñaba funcionario de la Dirección Económica de la Cancillería (Direcon).

Tras conocerse el fallo, Davalos se descargó. No respondió las preguntas de la prensa, pero leyó una extensa y polémica declaración pública en la que disparó especialmente contra la Fiscalía Nacional, a la que que calificó como "muy corrupta".

"Tres años han pasado y hasta el día de hoy no he sido formalizado, menos aún acusado. Paradójico es que pese a encontrarse la causa cerrada, la fiscalía mantuviera el porfiado afán de negarse sistemáticamente a mi sobreseimiento aun cuando ha señalado en más de una ocasión que no he cometido delito alguno".

Al finalizar sus declaraciones, el hijo de la mandataria adelantó que prepara una querella en contra del organismo acusador. "Quiero recordarles que sólo durante el último mes la fiscalía permitió filtraciones a al menos tres medios de comunicación distintos, olvidando que por ley tiene la obligación de resguardar los antecedentes de una investigación".

Dávalos afirmó que las filtraciones se tratan de un "acto de corrupción", y aseguró que el caso estuvo marcado por presiones políticas. "El Caso Caval dejó hace mucho tiempo de ser un caso penal, es a todas luces un caso político en el que se nos ha enjuiciado y sentenciado comunicacionalmente a mí y mi familia sin existir a la fecha, juicio alguno", criticó.

"Fui investigado por la Contraloría, por la Fiscalía regional de O'Higgins y por la comisión ad hoc de la Cámara de Diputados. En cada uno de los casos no se comprobó la existencia de ningún ilícito.

Les recuerdo que mi casa fue allanada, que la fiscalía incautó todo lo que estimó necesario (...) que asimismo entregué voluntariamente mis cuentas de correo electrónico, que autoricé a la fiscalía el acceso a mis cuentas bancarias y que desde un inicio presenté todos los antecedentes necesarios para el esclarecimiento de los hechos investigados ¿Pueden decir otros lo mismo?".

"No me sorprendería que después de emitido este comunicado, la muy corrupta fiscalía, haciendo uso de la nomenclatura utilizada por el fiscal nacional (Jorge Abbott), intente formalizarme por algún delito inexistente a modo de represalia, como ya ocurrió tiempo atrás en el caso de Natalia, mi señora".

En ese contexto, Dávalos se preguntó si los fiscales están más preocupados del qué dirán y de qué imagen proyectan ante la opinión pública que del esclarecimiento de la verdad

"O quizás estamos frente a un caso en que el fiscal regional cree que formalizándome en esta causa se encumbrará como fiscal nacional en el corto plazo".

En la lectura de su comunicado, el hijo de la presidenta destacó que la fiscalía no ha iniciado una investigación por las filtraciones y anunció que a su regreso a Santiago interpondrán una querella ante los tribunales "para que sea el fiscal nacional" quien investigue todos los actos de corrupción que pueden haber ocurrido en la fiscalía regional de O'higgins.