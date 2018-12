La Moneda intensifica llamado al diálogo para destrabar paro portuario en Valparaíso

Actualidad

Ministra vocera dijo que como gobierno a través del Intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, y los ministros sectoriales Gloria Hutt y Nicolás Monckeberg "nos hemos puesto a disposición para aportar y que las partes se acerquen".

En medio del comité político con los jefes de partido de Chile Vamos desarrollado en La Moneda, el presidente Sebastián Piñera se analizó la situación generada por el paro portuario en Valparaíso -que ya cumplió un mes-, oportunidad en que el mandatario habría manifestado la necesidad de intensificar el llamado al diálogo entre las partes para solucionar lo antes posible el tema.

Fue el diputado Osvaldo Urrutia (UDI), quien puso el tema en el comité político y el Presidente tomó la palabra y señaló que efectivamente es necesario solucionar prontamente la movilización -que es entre privados precisan en el gobierno- pero que no puede afectar los envíos justo en el peak de las exportaciones agrícolas.



La ministra vocera, Cecilia Pérez, explicó que se trata de un "conflicto entre privados y como gobierno a través del Intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, y los ministros sectoriales Gloria Hutt y Nicolás Monckeberg nos hemos puesto a disposición para aportar y que las partes se acerquen".

Respecto del llamado del alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, para que intervenga el presidente dijo que "más allá a de los llamados que pueda hacer el alcalde de Valparaíso mejor es que ponga su liderazgo a disposición para que entre trabajadores y empleadores puedan encontrar un camino de acuerdo que lleve a solucionar este problema".

RN: "Peticiones legítimas"

El presidente de RN, Mario Desbordes, dijo luego de participar en el comité político que "se debe solucionar lo antes posible, el llamado a no hacer uso de la violencia, creo que las peticiones de los trabajadores son legítimas y razonables sobre trabajo esporádico que termina siendo menos de lo que se supone. Le hago un llamado a la empresa a que se siente a conversar y se busque una solución definitiva".

Precisó que "es un tema entre privados, pero del que no nos podemos desentender los que estamos en la cosa pública, además, el Presidente tiene claro lo que está pasando y sé que el gobierno ha hecho lo que le corresponde, pero hoy un paro en Valparaíso no afecta sólo a trabajadores ni importaciones, lo grave es que justo pasa en un periodo de exportaciones donde los pequeños y medianos agricultores que no tiene los mismos resguardos que los grandes están viendo afectada su fuente de trabajo e ingresos".

En tanto, el presidente de Evopoli, Hernán Larraín Matte, planteó que "efectivamente el tema se abordó en el comité político y si bien es un tema entre privados el gobierno tiene una preocupación importante para que este conflicto se resuelva lo antes posible, creemos que está afectando a muchas personas y puede crecer, por tanto, el gobierno tiene total claridad de esta situación y si bien no tiene responsabilidades directa -dada la naturaleza del conflicto- le preocupa que este se solucione lo antes posible".