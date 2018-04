La Moneda pide a los ministros “disciplina comunicacional”

Actualidad

Presidente de RN dijo que en el caso del ministro de Educación “es evidente que no son buenas frases”.

Cuando todo era balance positivo de la instalación de gobierno en el primer mes sobrevino una serie de “salidas de libreto” de algunos ministros que provocaron la intervención de La Moneda y de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) para solicitar “disciplina comunicacional” al gabinete en sus intervenciones ante la prensa.

Y es que justo cuando todo indicaba que era una semana para “sacarle brillo” al anuncio de aumento de la gratuidad realizado en la sede de gobierno por el presidente Sebastián Piñera, el ministro de Educación, Gerardo Varela, se instaló en la polémica con dos frases que formuló en una entrevista radial. Una, que si si él legislara “no pondría penas de cárcel para la gente que gana plata” en el área educacional; y luego, que les entrega condones a sus hijos, porque “son unos campeones”.

Esto último, en medio de la confusión de cifras que debió aclarar el ministro de Salud, Emilio Santelices, quien cometió un error respecto del nivel de contagiados de VIH en el país.

Esos “errores no forzados” llevaron a reforzar los lineamientos que semanalmente reciben algunos ministros desde el equipo de la secretaría general de Gobierno para enfrentar a los medios, solicitando “prudencia”, según fuentes de palacio; y seguir la pauta que el propio Presidente ha instaurado de no tener necesariamente actividades de prensa todos los días, sino que dosificar esfuerzos en temas de interés para la ciudadanía. Además, la Secom monitorea y entrega diariamente insumos a determinadas carteras frente a situaciones que podrían ser complejas, alertando los temas sensibles.

Varela, Santelices y el titular de Economía, José Ramón Valente, quien fue criticado por su reunión con personeros de China en medio de conversaciones por el posible ingreso al negocio del litio de firmas de esa nación, son vistos como “tres ministros no políticos”, por lo mismo han tenido una suerte de tiempo de ajuste. Este ya se habría agotado y, por lo mismo, se les ha dicho que deben asumir que son secretarios de Estado y ajustarse a ese rol. Fue el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, quien manifestó en el caso de Varela que “es evidente que no son buenas frases. En eso hay que entrar un poco en el rodaje más rápido de lo que es ser ministro de Estado, sé que él es un hombre inteligente, que va a darse cuenta rápidamente que las frases de ayer no son buenas. Ojalá se concentre más en los temas que son propios de su cartera”.

Mientras en La Moneda, Varela se reunía la tarde de ayer con el presidente Piñera, en su cuenta de Twitter el senador Manuel José Ossandón no ahorraba palabras para cuestionar al titular de Educación: “Hasta ayer (martes) no había motivo alguno para movilizarse. Ahora, el pretexto para dejar las salas de clases, entorpecer el día y destruir bienes públicos, son los “preservativos gratuitos, de calidad y sin lucro. El Ministro Varela resultó el campeón del autogol”.

En radio Universo, el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, reconoció que se han cometido errores, como el de la nómina para directores de TVN, donde no se incluyó mujeres y, por lo mismo, se va a realizar una nueva propuesta. Un capítulo que tuvo a la vocera Cecilia Pérez en el centro de la polémica.