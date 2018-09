La nutrida agenda de Piñera en la ONU con Bachelet, Lagarde, Trudeau y Bill Clinton

Actualidad

El mandatario intervendrá hoy en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York y por la tarde en el Council of Foreign Relations.

El Presidente de Chile, Sebastián Piñera, inició ayer su gira a Estados Unidos con un encuentro con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinta Ardern, con quienes abordó la importancia del comercio inclusivo y sustentable, y el acercamiento con la Alianza del Pacífico, además de futuras visitas de Estado. Una nutrida agenda en la primera visita a Nueva York de su segundo mandato para participar de la asamblea general de Naciones Unidas.

La intensa agenda de encuentros de Piñera incluyó una reunión con la directora gerenta del FMI, Christine Lagarde, oportunidad en que se analizó la situación económica mundial y de Chile en particular, considerando el cambio al alza en la proyección de crecimiento decretada por ese organismo para nuestro país de 3,8% a 4% para 2018. También sostuvo un encuentro con el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton.

Además tuvo una reunión bilateral con el presidente de Finlandia, Sauli Niinisto, otra con el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, y con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.

Posteriormente conversó con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, y participó en una reunión de alto nivel con jefes de Estado y gobierno sobre la aplicación del Acuerdo de París sobre Cambio Climático y COP24.

El mandatario chileno sostuvo una reunión bilateral con el secretario general de la OCDE, Angel Gurría, y un encuentro con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Por la tarde participó en una mesa redonda de Bloomberg Business Forum: "Energy, Infrastructure, Technology, Access: Meeting the Needs of the Billion Global Producers and Consumers".

En el cierre de la maratónica jornada participó en un panel del foro "The Pacific Alliance Summit" junto a los presidentes Iván Duque, de Colombia; Enrique Peña Nieto, de México; y Martín Vizcarra, de Perú.

El día de hoy comenzará con el discurso del presidente Piñera ante la Asamblea de la ONU a las 11:00 horas chilenas. En su intervención se referirá al fomento del libre comercio, la situación que vive Venezuela, e instará a buscar una solución al delicado momento que vive esa nación.

Por la tarde tiene contemplado un conversatorio organizado por el Council of Foreign Relations y luego un encuentro con el fundador de Bloomberg y ex alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg.

Situación de Venezuela

El presidente Piñera confirmó que nuestro país se unirá a la petición que varios países le han hecho a la Corte Penal Internacional para que investigue posibles delitos de derechos humanos en Venezuela.

Asimismo, descartó la posibilidad de una intervención militar de EE.UU. en esa nación ante la consulta de los medios y dijo que "nosotros creemos que la opción militar es una mala opción".

Piñera también se reunió por la tarde con la ahora alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, con quién analizó la situación de Venezuela. La exmandataria chilena se limitó a señalar que "respeta la decisión" de seis países -entre ellos Chile- de pedir a la Corte Penal Internacional que investigue al gobierno de Venezuela ante posibles crímenes de lesa humanidad.

El Presidente junto al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y la primera ministra de Nueva Zelanda,

Jacinta Ardern.

El mandatario junto al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres.

También sostuvo un encuentro con el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton.