La trastienda de la carta de expresidentes y ministros latinoamericanos que pide una respuesta “más audaz” en la crisis

Actualidad

Un grupo de economistas de la región se reúne desde hace un mes vía teleconferencia. Y hace una semana sumaron a cuatro ex presidentes, entre ellos Ricardo Lagos, para redactar una carta dirigida al Fondo Monetario Internacional.

Hace un mes surgió la idea de hacer reuniones para comentar lo que estaba pasando a raíz del coronavirus. El grupo -integrado por los ex ministros de Hacienda Andrés Velasco, José de Gregorio y Rodrigo Valdés; Ilan Goldfajn, ex presidente del BC de Brasil; Ricardo Hausman, ex ministro de Venezuela; Eduardo Levy, ex presidente del BC de Argentina; Mauricio Cárdenas, ex ministro de Colombia y el economista peruano Roberto Chang-, se conoce desde hace años. Tanto por el "carrete académico", como en su rol de ex ministros de Estado: son amigos, suelen comer juntos y están en constante contacto.

Una vez por semana comenzaron a reunirse -además con miembros del FMI- y en paralelo armaron un grupo de Whatsapp. Los encuentro virtuales, a través de la app Webex, son para reflexionar sobre la situación economica de la región, "donde cada uno cuenta qué está pasando en su país, las medidas que se están tomando y los impactos que tienen", cuenta uno de sus miembros.

Los economistas, en paralelo conversaron con ex presidentes de sus países: Ricardo Lagos; Fernando Henrique Cardoso, de Brasil, Juan Manuel Santos, Colombia, y Ernesto Zedillo Ponce de León, México. Había una sensación generalizada de que faltaba liderazgo en la región. Y teniendo en cuenta que esta semana se llevan a cabo los "meetings" del FMI -por lo tanto, cualquier planteamiento tiene que ser antes de que esto ocurra- el grupo decidió el viernes pasado escribir una carta con el objetivo de influir en las medidas que tiene que tomar por estos días el Fondo para poder hacer frente a la crisis económica producto de la pandemia.

Lo primero fue plantear un "esqueleto" con las ideas que se tocarían. Y se armaron subgrupos a cargo de cada una de las ideas que se plantearían. El viernes salieron las primeras notas y el sábado un borrador -escrito en inglés- que fue pimponeado y editado varias veces. "Los ex presidentes intervinieron no solo en el contenido de la carta, si no también "le pusieron mayor sentido de urgencia", relatan en el grupo.

