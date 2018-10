Lagos asegura que Piñera no lo invitó a conmemoración del plebiscito: "No he tenido ese honor, pero no iría"

Actualidad

"Este intento de despolitizar el plebiscito lo entiendo, lo comprendo, pero es un parteaguas", afirmó y añadió que "los que votaron por el "Sí" querían ocho años más de errores y horrores".

El expresidente Ricardo Lagos realizó un análisis adportas de una nueva conmemoración del triunfo del "NO" que se realizará este 5 de octubre, cuando se cumplan 30 años del plebiscito del cual tuvo una activa participación.

En entrevista con radio Cooperativa, el exmandatario dijo que el presidente Sebastián Piñera no lo invitó al acto oficial en La Moneda, pero que de todas maneras no asistiría. "No he tenido ese honor, pero no iría", aseguró. Y es que para Lagos los que votaron por el "Sí" querían otros ocho años de Augusto Pinochet y por lo tanto de "errores y horrores".

"Este intento de despolitizar el plebiscito lo entiendo, lo comprendo, pero es un parteaguas. En el plebiscito se juzgaba a Pinochet, sus errores y sus horrores, y se votaba a favor o en contra de ocho años más de eso", explicó.

"Entonces los que votaron por el Sí querían ocho años más de eso. Dicen 'es que teníamos temor a lo que podía venir'. Es que era mucho peor lo que estaba ocurriendo. Entonces, entiendo la observación pero no la comparto", precisó.

Lagos confirmó que su forma de conmemorar el 5 de octubre consistirá en ir al Museo de la Memoria donde se abrirá una sala, "para que ese horror que hace encogerse el corazón a quien quiera que visite el Museo de la Memoria, termine con una lucecita de esperanza en una sala en el segundo piso, que es la llamada sala del plebiscito".

Desconfianza en instituciones

Respecto a la crisis de confianza en las instituciones y a un posible desgaste de la transición, el expresidente aseguró que lo que ha cambiado es que "antes la política era vertical. Nadie osaba discutir el poder de la Corte Suprema, del poder legislativo, de un senador de la República. Hoy día la política es horizontal y es normal que así sea".

"Es normal porque hay formas distintas de informarse y de saber lo que pasa. Es la revolución digital, la tecnología de la información", explicó.

Eso sí, agregó, que "tendrán que surgir las instituciones políticas adecuadas para saber procesar esto. Hoy la ciudadanía quiere ser escuchada".