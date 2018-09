Lagos expresa preocupación por "crispación" en la política chilena

Actualidad

Además, el expresidente dijo que le parece "inquietante" cuando uno de los poderes del Estado se entromete con el otro.

El expresidente Ricardo Lagos Escobar discrepó con las declaraciones del actual mandatario, Sebastián Piñera respecto de que la oposición le está "negando la sal y el agua" al gobierno, y mas bien apuntó a que debe haber consensos.

"Independiente que uno esté en el gobierno o en la oposición, tienen que haber consensos básicos como en el pasado", dijo el mandatario en radio Duna.

En esa línea, mostró su preocupación respecto a un estado de "crispación" en la política. "Lo que me preocupa de lo que ocurre hoy es que veo un disenso por cualquier tema (...) Hay una crispación tan grande que cualquier tema que usted ponga, tiene automáticamente una opinión tajante", aseveró el exjefe de Estado.

Además, Lagos explicó que hay situaciones que le parecen "inquietantes" como "cuando uno de los poderes del Estado se entromete uno con el otro". Esto en referencia a la acusación impulsada por la oposición contra tres ministros de la Segunda Sala de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, Manuel Valderrama y Carlos Künsemüller, a quienes se los acusa de notable abandono de deberes.

Sobre esto, Lagos explicó que "yo no diría que es una intromisión, porque ellos tienen el derecho cuando se produce notable abandono de deberes. El tema es qué es el notable abandono de deberes: ¿es una sentencia o un conjunto de sentencias reiteradas?"

La defensa a Lula

El exmandatario se refirió a la situación del exjefe de Estado de Brasil, Lula da Silva, quien actualmente cumple una condena de doce años de cárcel por delitos de corrupción, lavado de activos y tráfico de influencias.

Ante esto, Lagos afirmó que "es una situación difícil, desgraciadamente creo que esto comenzó cuando se le dijo a Dilma Rousseff que tenía que dejar el poder por algo que han hecho todos los presidentes, que es el cambio de item presupuestario".

"Si usted me pregunta a mí si se va a comprar a Lula por un departamento me muero de la risa, eso no es así, él tiene otros valores en su vida", afirmó el exmandatario.