Lagos Weber: "A quienes nos va mejor debemos pagar más impuestos que a quienes no les va bien"

Actualidad

El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado también se abrió a la posibilidad de generar una exención del pago de contribuciones para adultos mayores con menos recursos.

Tras el receso legislativo de Fiestas Patrias, la Comisión de Hacienda del Senado retomó la discusión de la reforma tributaria, iniciando una serie de audiencias a fin de analizar en profundidad lo que es conocido como el corazón de la iniciativa del gobierno: la reintegración del sistema; sin embargo, concluida la jornada de hoy el presidente de la instancia, senador Ricardo Lagos Weber reiteró al Ejecutivo que no aprobará iniciativa alguna que genere una rebaja de más de US$ 800 millones en impuestos a quienes "les va mejor".

No obstante, Lagos Weber sí se abrió a incorporar a la discusión una eventual exención al pago de contribuciones para aquellos adultos mayores que no posean los recursos para cancelar de manera proporcional a sus bienes raíces y que posean en la actualidad una deteriorada situación económica.

Desde el punto de vista del parlamentario opositor, "como es el caso de muchos de nosotros, tenemos que pagar más impuestos que aquellos a quienes no les va tan bien en Chile y ese es el principio general, porque no es un tema de edad, sino de condiciones económicas".

El presidente de la Comisión de Hacienda añadió que "lo que conocemos es que actualmente hay un número muy grande de adultos mayores que tienen muchas dificultades para pagar sus contribuciones y de eso es lo que tiene que hacerse cargo este proyecto".

En este sentido, Lagos Weber enfatizó que "lo que no me parece es que ahora se aplique a rajatabla todo, como diciendo que, desde ahora, no importarán los ingresos para el pago de impuestos. Aquellos a los que nos va mejor debemos pagar más impuestos que a quienes no les va bien y tienen ingresos más bajos", sentenció.