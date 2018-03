Larraín dice que reforma tributaria no reducirá recaudación pese a baja de impuestos a empresas

Actualidad

Ministro de Hacienda aseguró que analizan "compensaciones" para que el proyecto sea fiscalmente "neutro" en materia de recursos.

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, enfatizó que el proyecto de ley de reforma tributaria será "neutro" desde el punto de vista fiscal, por lo que la baja de impuestos a las empresas no impactará en la recaudación total.

En el marco del anuncio de la designación de Joaquín Cortez como presidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el secretario de Estado abordó el debate que se ha generado por el mayor déficit fiscal estructural que dejó el anterior gobierno y si es el momento o no de reducir los impuestos corporativos.

"Nosotros escuchamos a todos, pero al final tomamos nuestras propias definiciones. Venimos trabajando hace tiempo en este tema y que vamos a escuchar y en algún momento vamos a presentar este proyecto", dijo.

El titular de las finanzas públicas recalcó que "siempre hemos dicho" que la iniciativa legal será "fiscalmente neutra".

"Eso no significa que no podamos tocar ninguna tasa. Obviamente hemos dicho que vamos a tocar alguna tasa. Pero lo fundamental es que nos interesa simplificar mucho el sistema y dar certeza jurídica a los contribuyentes", afirmó.

Consultado si es el momento para bajar los impuestos corporativos, la autoridad aseguró que "estamos diciendo que la reforma es fiscalmente neutra, así que no se trata de una baja de impuestos. Pero eso no significa que no puedas tocar una tasa si hay compensaciones por otras partes".

"Fiscalmente neutro, para aclarar, significa que en términos de recaudación el efecto es cero", lanzó tajante

Dominga y servicios

Larraín también se refirió al anuncio de la ministra del Medio Ambiente, Marcela Cubillos, sobre no hacerse parte en la conciliación por el proyecto Dominga.

"Ha hecho un planteamiento respecto de esto, planteamiento que yo comparto y me representa. Así que ese es el planteamiento oficial del gobierno", se limitó a decir.

El ministro señaló que aún siguen trabajando en las designaciones de los jefes de servicio dependientes de Hacienda, como Tesorería, Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos (SII).

"Durante estos días vamos a estar haciendo anuncios. Estamos definiendo los temas, ustedes saben que estos son temas que trabajamos en conjunto con el Presidente. Así que hemos estado trabajado intensamente en todos los servicios que dependen o se relacionan con el gobierno a través del Ministerio de Hacienda. Yo espero que hayan más anuncios en estos días. En algunos casos pueden ser ratificaciones y en otros casos hay personas nuevas", aseguró.