Larraín en Comisión Mixta: "Las presiones cuando se vuelven imposibles de aguantar, se transforman en gastos comprometidos"

Actualidad

Felipe Larraín y Rodrigo Cerda en el ex Congreso exponen sobre los "gastos comprometidos sin financiamiento"

Abrió los fuegos el actual ministro de Hacienda, Felipe Larraín, ante la comisión mixta de Presupuestos, en un encuentro que contará con las declaraciones cruzadas de tres jefes de las finanzas públicas. A Larraín, se sumará Nicolás Eyzaguirre y Rodrigo Valdés. ¿La razón? Aclarar los US$ 5.500 millones de gastos comprometidos sin financiamiento que denunció el titular de la cartera.

Y de entrada fue claro: "Las presiones cuando se vuelven imposibles de aguantar, se transforman en gastos comprometidos".

Así comenzó su presentación el secretario de Estado para explicar su acusación y se refirió en específico al sobregasto en salud, el que indicó podría superar los US$ 1.200 millones en diciembre. "Estas presiones de gastos son gastos inevitables y que deben ser pagados, por eso se consideran comprometidos", enfatizó.

En esa línea, reflexionó "¿No será más transparente reconocer esa presión de gasto?" y profundizó señalando que "se hace muy difícil sostener que estas presiones se pueden llevar a cero".

Con todo, Larraín afirmó que con la deuda pública en máximos, "no podremos cortar la deuda, seamos realistas. Pero podemos estabilizar su crecimiento". Es por eso que reforzó en la necesidad de profundizar la austeridad fiscal.



Más tarde, en su segunda intervención, Larraín respondió a Rodrigo Valdés, quién acusó que "no son compromisos. Se está usando incorrectamente este término". A ello, el jefe de las arcas fiscales indicó: "No me quiero quedar en una discusión semántica. Yo me pregunto cómo llamamos a una presión que no somos capaces de eludir".





Director de Presupuestos: "Nos vamos a hacer cargo"





Fue el Director de Presupuestos (Dipres), Rodrigo Cerda, quien tras la presentación del ministro Felipe Larraín continuó argumentando ante la Comisión. Allí explicó que básicamente lo que han realizado es adelantar el informe de gestión de junio y el informe de finanzas públicas que se conocerá en septiembre.

Acto seguido, explicó "¿que un proyecto sea ingresado y no aprobado por el Congreso significa que no es gasto comprometido? No, sí lo es". Y añadió "qué son gastos comprometidos? Obligaciones legales como pagos de pensiones y gastos operacionales del sector público".

En ese sentido, sostuvo que "la aplicación de políticas vigentes y proyectos de ley con consecuencias financieras son gastos comprometidos". Y si bien consideró que parte de los mayores gastos "son por arrastre", aseguró que "son gastos de los que hay que hacerse cargo".

Cerda finalizó su intervención señalando que "al generar este debate lo que estamos haciendo es decirle a los chilenos que esto existe y que nos vamos a hacer cargo".

En desarrollo...