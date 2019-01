Larraín por reforma tributaria: “La disposición al diálogo no es para desdibujarla”

Actualidad

El ministro de Hacienda, sostuvo que “esperamos acelerar el paso en materia de modernización tributaria y valoramos la apertura al diálogo que han mostrado algunos sectores en la oposición”.

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, señaló hoy que uno de los énfasis centrales del gobierno este 2019 será sacar adelante la reforma tributaria que se discute en el Congreso y precisó que, con la oposición “estamos dispuestos al dialogo, pero no a perder la idea matriz del proyecto, este es un proyecto que pretende estimular la inversión, el crecimiento y el empleo, hacerle la vida más fácil a las pymes. Me parece que eso no se puede perder. La disposición al dialogo no es para desdibujar el proyecto, sino a mejorarlo”.

Respecto a si piensa que la discusión en el Senado puede prolongarse más de lo pronosticado por el Ejecutivo, como lo anticipó el senador PPD, Ricardo Lagos Weber, quien asume en marzo la presidencia de la comisión de Hacienda, indicó que “nosotros esperamos acelerar el paso en materia de modernización tributaria y valoramos la apertura al diálogo que han mostrado algunos sectores en la oposición, y nosotros vamos a estar dispuestos a dialogar, esperaríamos que el proyecto no se demore tanto todo el 2019. Creo que es factible. Ya comenzó su trámite y es factible sacarlo antes que eso”.

Larraín también fue consultado por el inicio de año con las bolsas internacionales a la baja. Al respecto indicó que “más allá de los movimientos de un día estamos recién a 2 de enero, queda un largo camino de 2019, nosotros estamos en una posición bastante positiva como Chile, dentro de un escenario que ha sido bastante convulso. En América Latina hay países con situaciones serias y esto toma a Chile en una situación positiva. Esto no significa que (crecer) esté garantizado. Tenemos que seguir trabajando, pero no me guío por los indicadores a caídas de bolsas de un día”.

Consultado por el próximo Imacec que se dará a conocer el lunes manifestó que “esperamos un Imacec razonable, que esté en buenos términos, pero siempre dijimos que será inferior a los que vimos en el primer semestre del año pasado. Hemos visto un segundo semestre más moderado pero muy positivo. La economía chilena va a terminar creciendo en torno a 4%, mantenemos esa proyección. El año está jugado con un crecimiento positivo”.