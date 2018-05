Larraín responde al PS y asegura que Harvard reembolsará gastos por viaje

Actualidad

Titular de las finanzas públicas calificó de "extemporánea" la denuncia de que se utilizaron $ 5 millones en asistir a una actividad en la prestigiosa universidad norteamericana a inicios de abril.

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, respondió a la denuncia que diputados del Partido Socialista presentaron ante la Contraloría respecto al costo de $ 5 millones en los que habría incurrido el Estado para financiar un viaje de Larraín a una reunión de exalumnos de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, a inicios de abril, en medio de la política de austeridad que están implementando el actual gobierno.

Al ser consultado, evidentemente molesto con la situación, el secretario de Estado fue enfático en señalar que la denuncia es "extemporánea" porque la casa de estudios norteamericana reembolsará los gastos en los que incurrió la autoridad.

"No es una reunión de ex alumnos, es un seminario anual de los ex alumnos de Harvard al cual fui invitado hace un tiempo atrás. Fui en mi calidad de ministro de Hacienda, fui presentado como tal, y habrá un reembolso del costo del pasaje. O sea es completamente extemporáneo lo que se ha hecho", lanzó Larraín.

El jefe del equipo económico criticó en duros términos a los parlamentarios socialistas que presentaron la denuncia.

"Este es el tipo de cosas que ensucian la política, ellos no se preocupan de saber que hay un reembolso de buena parte del costo en curso", afirmó.

Luego admitió que la invitación la recibió con anterioridad a asumir el cargo de ministro de Hacienda, pero defendió su asistencia al evento.

"Esto es algo que prestigia a nuestro país, que el ministro de Hacienda sea invitado junto a solo profesores titulares de la Universidad de Harvard, con profesores vitalicios, el único que no es profesor, que está exponiendo en un seminario, como ministro de Hacienda de la República de Chile", dijo.

Y concluyó señalando que "a mi me parece una pequeñez lo que está ocurriendo. Además, que gran parte la paga Harvard".