Actualidad Larraín tras nueva reunión con Piñera: "No estamos planteando una reforma a la reforma tributaria" Ministro de Hacienda volvió a recalcar que el foco del proyecto será la "modernización y simplificación" del Código Tributario. Pasadas las 13:30 arribaron estwe lunes hasta La Moneda el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, el director de Presupuestos, Rodrigo Cerda, el coordinador macroeconómico de la cartera, Hermann González, y los asesores tributarios Manuel Alcalde y Carolina Fuensalida. ¿La idea? Sostener una tercera reunión de trabajo con el presidente de la República, Sebastián Piñera, para abordar el proyecto de reforma tributaria. A la salida del encuentro, el secretario de Estado afirmó que aún queda "mucho trabajo" por hacer y que continuarán las bilaterales con el jefe de Estado, con miras a presentar el proyecto ante el Congreso a más tardar en septiembre. "Si bien hemos progresado en forma importante, todavía tenemos tiempo de trabajo, así que no nos pongamos nerviosos respecto de los tiempos, estamos dentro de los plazos que hemos hablado", dijo la autoridad. Fuentes cercanas comentan que continúa en análisis de Hacienda el incluir en un solo paquete la modernización del sistema tributario y la reducción al impuesto a las empresas de 27% a 25%. Aunque este último punto no será el "corazón" del proyecto. "Los énfasis de esta reforma están en la modernización y simplificación del sistema tributario. Lo que estamos planteando no es una reforma a una reforma o un ajuste, esto es una modernización con una visión integral del sistema tributario chileno", afirmó. "Yo no hablaría de una reforma, hablaría de una modernización del sistema. Esta no es una mirada a la reforma anterior, esta es una mirada completa al sistema tributario", concluyó Larraín.

