Las seis medidas claves del gobierno para impulsar la economía tras el estallido social

Actualidad

El Ejecutivo presentó este lunes un paquete con medidas para hacer frente a las malas cifras económicas.

Esta tarde, el gobierno, en voz del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, anunció un paquete de medidas llamada "Agenda de protección del empleo, reactivación económica, reconstrucción

y apoyo a las MiPymes".

Eso, luego de las consecuencias económicas que ha dejado el estallido social que inició el 18 de octubre. De hecho, esta mañana el Banco Central dio a conocer el Imacec de ese mes, el que reflejó una contracción de 3,4% en comparación al mismo periodo de 2018.

A su vez, las cifras de despidos tras el comienzo de la crisis social, según informó el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, y la propia Dirección del Trabajo, son dramáticas. En el periodo se han realizado casi 80.000 desvinculaciones.

De esta forma, las medidas enumeradas por Briones intentan apalear dichas cifras negativas además de buscar responder a las demandas ciudadanas. Revísalas en detalle a continuación:

Mayor gasto por US$ 5.500 millones

El Plan de Recuperación Económica y Protección del Empleo considera nuevas medidas por US$ 4.800 millones que se suman a las medidas de capitalización de Banco Estado y apoyo crediticio a las Mipymes vía CORFO, totalizando un paquete de US$ 5.500 millones. Dicha cifra se distribuye en un mayor gasto público por US$ 3.025 millones, medidas de apoyo a las Mipymes por US$ 1.950 millones y otras iniciativas por US$ 525 millones. Estas medidas son transitorias.

Cambios a Seguro de Cesantía y cotización obligatoria

En el caso de las empresas que acrediten que su actividad o faena ha sido afectada por la crisis, los empleadores y los trabajadores dependientes afiliados al Seguro de Cesantía podrán pactar jornadas reducidas, en cuyo caso, los trabajadores podrán obtener un complemento desde el seguro de cesantía. Se enviará proyecto de ley. Se aumentarán las tasas de reemplazo de los primeros tres giros para el contrato indefinido y de los primeros dos giros para el contrato a plazo fijo en 10 puntos porcentuales. Además, se destinarán recursos públicos para acelerar la transición del componente solidario de pensiones, una vez aprobada la ley. El costo anual será de US$ 400 millones por dos años.

Mayor inversión pública: reconstrucción y reactivación económica

Se contempla que la reconstrucción, excluyendo Metro, sea de US$ 921 millones. También se consideran proyectos de inversión en regiones por US$ 480 millones, construcción de vivienda, subsidios y mejora de barrios por US$ 350 millones.

Se adelantará la inversión en equipamiento local, lo que tendrá un costo de US$ 218 millones. Se mejorará la infraestructura para ferias libres a nivel nacional, lo que tendrá una inversión de US$ 20 millones.

El viejo proyecto de Tren Santiago-Melipilla considera un costo total de US$ 1.500 millones en cinco años y US$ 200 millones por año en los próximos dos años.

Se contemplan obras de agua potable por US$ 200 millones y un Fondo Apoyo Educación Pública para equipamiento e infraestructura por US$ 46 millones además de un Aporte al Fondo Común Municipal por US$ 50 millones

Medidas tributarias para PYME

Se devolverá anticipadamente el impuesto a la renta. Para las MiPymes que experimentaron una caída de sus ventas en octubre respecto del promedio de los últimos doce meses, se contempla devolver anticipadamente entre un 20% y un 75% del promedio simple entre: los PPM pagados hasta septiembre de este año y las devoluciones recibidas en los últimos dos años.

Se darán facilidades para el pago del IVA: se considera el pago en 12 cuotas, con tasa de interés real cero y a partir de febrero del próximo año, del IVA correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre. Esta medida implica liberar recursos por hasta US$ 564 millones.

También, se considera un régimen especial de donaciones para MiPymes: por un período de 18 meses se creará un régimen especial de donaciones que favorecerá a las Mipymes que sufrieron pérdidas materiales o bajas significativas en su productividad o ventas.

Pronto pago a proveedores del Estado

Se buscará que el proceso de compra y pago del Estado sea íntegramente digital y, lo principal, pagar oportunamente las facturas que las instituciones reciben de sus proveedores. El plan piloto de esta iniciativa está en desarrollo y se pronostica implementar completamente durante el año 2020.

Compra y venta directa de medicamentos

Se contempla que Cenabast compre masivamente remedios a menor precio y pueda venderlos a cualquier persona, con entrega directa en el hogar. Este cambio de "paradigma", como dijo Briones, tomará algún tiempo en implementarse, pero, de acuerdo al gobierno, es medida que "revolucionará" el sector de medicamentos e implicará rebaja de precios sustantivas en el precio de los medicamentos.